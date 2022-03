2 thanh niên bị lọt ao xoáy khi tắm biển ở Vũng Tàu

Theo đó, chiều tối ngày 16-3, lực lượng cứu hộ đi tuần tra bờ biển để nhắc nhở du khách lên bờ và không tắm biển vì trời đã tối. Khi đi đến khu vực bãi tắm thuộc HTX du lịch Vũng Tàu, lực lượng chức năng phát hiện có 2 người bị lọt vào ao xoáy, sóng cuốn ra xa và có dấu hiệu đuối sức. Ngay lập tức, 2 cấp cứu viên Bùi Nguyên Tuấn và Ngô Nhã Phương đã bơi ra khu vực 2 du khách gặp nạn kéo 2 du khách vào bờ. Mặc dù bị uống nhiều nước biển nhưng sau đó sức khỏe 2 du khách (không khai báo tên tuổi, địa chỉ) đã hồi phục bình thường.

Your browser does not support the video tag.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu cho biết, từ dịp Tết Nguyên đán đến nay đã có gần 40 trường hợp lọt ao xoáy khi tắm biển Vũng Tàu, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Để cảnh báo khu vực tắm nguy hiểm có ao xoáy, lực lượng chức năng đã cắm hơn 300 cột cờ đen cảnh báo nhưng nhiều trường hợp (đa số là thanh thiếu niên) vẫn chủ quan, lơ là dẫn đến lọt ao xoáy và bị đuối nước.

Tác giả: Phú Ngân

Nguồn tin: sggp.org.vn