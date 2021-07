2 người đàn ông bế thốc đứa trẻ chạy vào nhà, đóng chặt cửa, cảnh tượng sau đó vài giây khiến tất cả "lạnh gáy"

Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày hôm qua (14/7). Cụ thể vào thời điểm này, một bé trai đang chơi trên sân nhà. 2 người đàn ông ngồi gần đó bỗng đứng hình trong tích tắc, rồi vội lao tới bế thốc đứa trẻ, chạy vào nhà, đóng chặt cửa.

Chỉ sau đó vài giây, hình ảnh con rắn dài hơn mét trườn bò trên sân, xuất hiện trên màn hình camera an ninh khiến người ta không khỏi "lạnh gáy". Nếu lúc đó không có người lớn bên cạnh và không có sự phát hiện kịp thời mối nguy hiểm thì không rõ điều gì có thể xảy ra với đứa bé.

Đoạn clip hiện đang được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn, kèm theo lời cảnh báo tới các gia đình, đặc biệt là ở các vùng quê cần đặc biệt cẩn trọng, chú ý an toàn trong mùa mưa.

2 người đàn ông bế thốc đứa trẻ rồi chạy vội vào nhà sau khi thấy rắn trườn bò trên sân

Chỉ trong ít ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao trước thông tin nhiều nhà người dân ở Nghệ An liên tục phát hiện rắn độc bò vào nhà. Các trường hợp được phát hiện đều là loài rắn cạp nia, đây là thủ phạm đã cắn một cô gái ở huyện Nghĩa Đàn khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Hình ảnh người dân phát hiện rắn cạp nia bò vào nhà. Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 11/7 tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Con rắn cạp nia dài khoảng 1m bò vào nhà dân ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. (Nguồn ảnh: VOV)

