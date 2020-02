2 cách chữa thâm mắt đơn giản có thể bạn chưa biết

Hiện tượng mắt xuất hiện các quầng thâm là điều rất nhiều người thường xuyên gặp phải. Hiện tượng này có thể bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do thức khuya, suy nghĩ quá nhiều vì áp lực công việc và cuộc sống, do mất ngủ, thậm chí do các bệnh về phụ khoa. Dù vì lí do gì thì đôi mắt xuất hiện các vết thâm đều khiến bạn trở nên thật mệt mỏi và già nua.

Hiện nay có rất nhiều biện pháp thẩm mỹ để xóa quầng thâm, tuy nhiên không phải ai cũng có đủ điều kiện và thời gian để tiến hành thẩm mỹ, thậm chí còn phải đối mặt với không ít rủi ro. Một cặp mắt thâm quầng luôn khiến phái đẹp tự ti hơn hẳn, không những gây mất thẩm mỹ mà lâu ngày còn có thể gây ra những tác hại xấu tới sức khỏe. Hiểu được điều này, bài viết dưới đây sẽ giúp các chị em giải đáp thắc mắc về việc làm sao để xóa đi quầng thâm ở mắt chỉ với những mẹo vô cùng đơn giản.

Cà chua