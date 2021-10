16 nam, nữ “mở tiệc” ma túy trong khách sạn

Pháp luật

Lúc 0h15 ngày 18/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành kiểm tra hành chính Khách sạn Minh Anh (tọa lạc khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành) do ông Trương Thành Thật (SN 1982, ngụ huyện Châu Thành) làm quản lý.