13 thực phẩm tự nhiên giàu collagen giúp phái đẹp có một làn da khỏe đẹp, trẻ trung

Collagen là một loại protein cung cấp cấu trúc, độ mềm mại và độ căng của da. Có nhiều loại collagen, nhưng cơ thể chúng ta chủ yếu bao gồm collagen loại 1, 2 và 3. Khi chúng ta lớn tuổi, cơ thể ít sản xuất ra collagen hơn, do đó da của chúng ta mỏng đi và các nếp nhăn xuất hiện.

Hiện nay các sản phẩm cung cấp collagen như viên uống, bột uống collagen được phái đẹp sử dụng rất nhiều. Ngoài các sản phẩm này ra, phái đẹp cũng có thể bổ sung collagen cho cơ thể thông qua các thực phẩm an toàn và dinh dưỡng hàng ngày.

Nước hầm xương

Trong xương chứa mô liên kết canxi, magie, phốt pho, collagen, glucosamine, chondroitin, axit amin và nhiều chất dinh dưỡng khác. Vì thế có thể xem nước hầm xương là một món ăn giàu dinh dưỡng, không chỉ tốt cho cơ thể mà còn cung cấp dưỡng chất cho da.

Gà

Các nghiên cứu cho thấy trong thịt gà có chứa nhiều chất bổ sung collagen. Nếu bạn đã từng chế biến thịt gà, bạn có thể nhận thấy trong thịt gà chứa nhiều mô liên kết. Những mô này làm cho thịt gà trở thành một nguồn giàu collagen trong chế độ ăn. Một số nghiên cứu đã sử dụng cổ và sụn gà như một nguồn cung cấp collagen để điều trị viêm khớp.

Cá và hải sản giáp xác, hải sản thân mềm

Giống như các loài động vật khác, cá và hải sản giáp xác (tôm, cua,..),, hải sản thân mềm (sò, điệp, ốc,..) có xương và dây chằng làm bằng collagen. Collagen từ sinh vật biển được cho là một trong những loại collagen dễ hấp thụ nhất.

Lòng trắng trứng

Mặc dù trứng không chứa các mô liên kết như thịt động vật nhưng lòng trắng trứng có một lượng lớn nguồn proline, một trong những axit amin cần thiết để sản xuất collagen.

Trái cây họ cam quýt

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc tiền chất pro-collagen. Collagen được dự trữ dưới dạng pro-collagen. Collagen được tạo ra bằng cách kết hợp 2 loại axit amin là glycine và proline. Do đó, bổ sung đủ vitamin C là rất quan trọng.

Như bạn có thể biết, trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, chanh vàng, chanh xanh rất giàu vitamin C. Hãy bổ sung vitamin C bằng cách thêm các loại trái cây này vào đồ uống, hay salad.

Các loại quả mọng

Mặc dù trái cây họ cam, quýt rất được yêu thích vì giàu vitamin C, nhưng các loại quả mọng cũng là một nguồn vitamin C tuyệt vời khác. 28 gram dâu tây cho 28 gram vitamin C, dâu tây thực sự cung cấp nhiều vitamin C hơn cả cam. Phúc bồn tử, việt quất cũng cung cấp một lượng lớn vitamin C. Ngoài ra, các loại quả mọng cũng chứa chất chống oxi hóa giúp chỗng lão hóa da.

Trái cây nhiệt đới

Trong trái cây nhiệt đới cũng có rất nhiều vitamin C như xoài, kiwi, dứa, ổi. Trong ổi cũng có kẽm và một số thành phần giúp sản xuất collagen khác.

Tỏi

Tỏi ngoài là một nguyên liệu giúp làm tăng thêm hương vị cho các món ăn thì tỏi cũng giúp thúc đẩy sản xuất collagen. Theo Gabriel, trong tỏi chứa nhiều lưu huỳnh, một khoáng chất vi lượng giúp tổng hợp và ngăn ngừa sự phân hủy collagen.

Rau lá màu xanh

Chúng ta đều biết rau lá màu xanh là thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, đồng thời cũng mang lại lợi ích trong làm đẹp.

Rau bina, cải xoăn, cải Thụy Sĩ và các loại rau lá màu xanh nhờ chất diệp lục khác được biết đến với đặc tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ chất diệp lục giúp làm tăng tiền chất procollagen trong da.

Các loại đậu

Đậu là thực phẩm giàu protein chứa amino acid là chất cần thiết cho tổng hợp collagen. Thêm vào đó, nhiều loại đậu cũng chứa nhiều đồng, một chất cần thiết khác trong quá trình sản xuất protein.

Hạt điều

Tương tự như các loại đậu, trong hạt điều cũng chứa kẽm và đồng giúp tăng cường khả năng tạo collagen của cơ thể.

Cà chua

Một nguồn vitamin C tiềm ẩn khác là cà chua. Một quả cà chua có thể cung cấp tới gần 30% vitamin C quan trọng cho collagen. Cà chua cũng tự hào có một lượng lớn lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh cho da.

Ớt chuông

Đây cũng là một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, ngoài ra còn có capsaicin, một hợp chất chống viêm. Bạn có thể thêm ớt chuông vào các món salad, sandwich trong thực đơn của bạn.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn