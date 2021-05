12h trôi qua, Việt Nam có thêm 33 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Đà Nẵng 22 ca

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h ngày 12/5 đến 6h ngày 13/5 có 35 ca mắc mới (BN3624-3658):

- 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An (1), An Giang (1).

- 33 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (1), Đà Nẵng (22), Bắc Ninh (3), Hà Nội (3), Vĩnh Phúc (2), Bắc Giang (2), trong đó:

+ Số ca mới trong khu vực đã được cách ly / giãn cách: 30 ca

+ Số ca đã được phát hiện và cách ly: 02

+ Số ca mới trong bệnh viện đã được phong tỏa: 01 ca

- Không phát hiện các ổ dịch mới.

Tính đến 6h ngày 13/5:

- Việt Nam có tổng cộng 2.213 ca ghi nhận trong nước và 1.445 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 643 ca.

Số ca mắc COVID-19 thế giới - Cả thế giới có 161.032.168 ca mắc, trong đó 138.761.937 đã khỏi bệnh; 3.343.853 tử vong và 18.926.342 điều trị (105.218 ca diễn biến nặng) - Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 653.762 ca, tử vong tăng 10.714 ca - Số ca mắc chung và số ca giảm, trong đó đáng chú ý các nước có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin COVID-19 cao thì số ca mắc giảm và tỷ vong giảm nhiều như Israel, Mỹ, Anh. - Ấn Độ vẫn là quốc gia trong ngày có số mắc và cao nhất thế giới với 356.749 ca mắc, 4.126 ca tử vong, tiếp theo là Brazil tăng 74.349 mắc, tử vong 2.323 ca - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 16.774 ca: Philippines tăng 4.842 ca, Malaysia tăng 4.765 ca, Indonesia tăng 4.608 ca, Thái Lan tăng 1.938 ca, Campuchia tăng 472 ca, Đông Timor tăng 133 ca, Lào tăng 55 ca, Singapore tăng 16 ca



Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN3624 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 27/4/2021, bệnh nhân từ Ba Lan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH9059 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

- CA BỆNH BN3658 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 11/5/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú.

33 ca mắc ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN3625-BN3627 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN3628-BN3629 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: đều liên quan đến ổ dịch tại Vĩnh Phúc. Các bệnh nhân trên đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN3630 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

- CA BỆNH BN3633 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

- CA BỆNH BN3634 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 44 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 10-12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3631-BN3632 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: đều liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

- CA BỆNH BN3635 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (người nhà bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện).

- CA BỆNH BN3636-BN3657 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Thông tin xét nghiệm: Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 306.138 mẫu.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 77.648, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.052

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 32.228

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 44.368.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 19

+ Lần 2: 18

+ Lần 3: 25

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.636 ca.

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

