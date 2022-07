120 chủ đầu tư tại Nghệ An nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng

Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Ngày 12/7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và một đoàn liên ngành để kiểm tra các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 489 lượt đối với 391 dự án. Thông qua đó, đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý có liên quan đối với 92 dự án; cho gia hạn tiến độ 179 dự án.

Ngoài ra, các đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và đã xử lý vi phạm hành chính đối với 5 dự án.

Đặc biệt, Cục thuế tỉnh đã rà soát việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các dự án, phát hiện có 120 chủ đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng.

Qua giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An cho thấy, trên địa bàn tỉnh còn nhiều dự án không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, sau khi được rà soát kiểm tra và gia hạn tiến độ, nhưng khi hết thời hạn gia hạn vẫn chưa triển khai hoặc triển khai không đúng với tiến độ mới được gia hạn mà tiếp tục lại chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án tại khu vực đô thị có tỷ lệ dự án treo, dự án chậm tiến độ khá cao, nhất là trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Các dự án nhà ở, bất động sản, thương mại dịch vụ chậm tiến độ chiếm tỷ lệ cao. Một số dự án được giao đất, cho thuê đất còn vi phạm pháp luật về đất đai, về đầu tư, xây dựng...

Để khắc phục các dự án treo, chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An kiến nghị UBND tỉnh tập trung các giải pháp để sớm hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín vào đầu tư.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung quyết định của UBND tỉnh đã ban hành về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định mới ban hành; chỉ đạo thực hiện việc quản lý tiền ký quỹ đầu tư chặt chẽ và xử phạt nghiêm đối với các dự án vi phạm quy định.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và chất lượng thẩm định năng lực nhà đầu tư trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư; không chấp thuận đầu tư dự án mới cho những chủ đầu tư vi phạm quy định pháp luật về đất đai; thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát việc đầu tư của các dự án./.

