10.000 người vướng đường dây cho vay nặng lãi

Rạng sáng 15-12-2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 địa điểm là văn phòng đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án. Với chiêu trò quảng cáo vay nhanh không thế chấp, chỉ cần giấy tờ tùy thân kèm theo giấy tờ xe, khách hàng có thể vay số tiền từ 1 triệu đến 500 triệu đồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, 51 đại lý cho vay của Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành trên cả nước đã khiến cho hơn 10.000 nạn nhân vướng vào, với số tiền cho vay lên đến 1.000 tỷ đồng.