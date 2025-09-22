Xử lý đối tượng gọi điện báo cháy giả đến số 113, 114

Cụ thể, ngày 20/9/2025, Công an phường Láng nhận được phản ánh của Trung tâm chỉ huy phản ứng nhanh 113 – Công an TP Hà Nội và Trung tâm 114 – Công an TP Hà Nội về việc ngày 19/9/2025 thời gian từ 23 giờ 44 phút đến 23 giờ 55 phút, Trung tâm 113, 114 nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh báo cháy giả tại ngõ 1194, đường Láng, phường Láng, TP Hà Nội từ số điện thoại 0855598xxx.

Đối tượng L.V.Q tại cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Láng đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định chủ nhân sử dụng số điện thoại 0855598xxx là P.V.P (sinh năm 1993; trú tại tỉnh Ninh Bình).

Tiến hành mời P.V.P về trụ sở làm việc, P cho biết, ngày 19/9/2025, P ngủ cùng phòng với L.V.Q (sinh năm 2008; HKTT tại tỉnh Thanh Hoá) tại công trình xây dựng nhà dân ở phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Khoảng 23 giờ 35 phút cùng ngày, P để điện thoại Redme lắp sim số 0855598xxx bên cạnh nghe nhạc rồi ngủ. Khi P ngủ, Q lấy điện thoại của P nghe nhạc rồi nảy sinh ý định gọi điện đến các số điện thoại 113, 114 để nghịch.

Theo đó, Q có dùng điện thoại của P gọi nhiều lần đến số 113, 114 để báo cháy giả tại ngõ 1194 đường Láng, phường Láng, TP Hà Nội rồi đi ngủ. Khi P ngủ dậy phát hiện điện thoại vẫn đang mở, kiểm tra điện thoại phát hiện nhật ký điện thoại có nhiều cuộc gọi đến số 113, 114. Lúc này, P đoán được Q là người đã gọi điện.

Tiến hành làm việc với L.V.Q, tai cơ quan công an, Q thừa nhận hành vi đã sử dụng điện thoại di động của P để thực hiện các cuộc gọi đến 113, 114 để báo chảy giả.

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định, L.V.Q đã thực hiện hành vi báo cháy giả khi đang ở tại công trình xây dựng nhà dân ở phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Hiện Công an phường Láng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng liên quan cùng tang vật về Công an phường Thanh Liệt để xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: kinhtedothi.vn