Xe Vios lao sang làn ngược chiều, hất văng loạt người đi xe máy

Chiếc xe nát đầu sau cú tông liên hoàn

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Km 14 quốc lộ 1 (Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vào khoảng 16h ngày 20/1.

Thời điểm trên, ôtô con nhãn hiệu Toyota Vios (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông theo hướng Thường Tín vào trung tâm thành phố Hà Nội. Chiếc xe này sau đó lao sang làn đường đối diện, tông vào hàng loạt người đi xe máy.

Chiếc ôtô con sau đó lao thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại.

Cảnh sát bước đầu xác nhận có 3 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Phần đầu của ôtô con và 5 chiếc xe máy bị hư hỏng. Không có người tử vong trong vụ tai nạn.

Chỉ huy Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhân chứng cho hay có ít nhất 6 xe máy bị hất văng và 4 người bị thương trong vụ tai nạn trên quốc lộ 1 qua huyện Thanh Trì, chiều 20/1. Cảnh sát thông tin không có người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra tại Km 14 quốc lộ 1, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

