Vụ xe biển xanh đỗ ngay dưới biển cấm: Vì sao không xử phạt lỗi biển số xe bị bùn đất che lấp?

Chiếc xe biển xanh đỗ ngay dưới biển cấm ở Cao Bằng - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Liên quan vụ ô tô biển xanh đỗ ngay dưới biển cấm dừng đỗ xe, sáng 2-2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng đã xử phạt tài xế H.Q.A. (sinh năm 2003, trú tại phường Nùng Trí Cao).

Anh A. bị phạt lỗi đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe. Mức phạt cho hành vi này theo Nghị định 168 là 900.000 đồng. Chủ xe cũng được xác định là một cơ quan thuộc tỉnh Cao Bằng.

Đáng chú ý, hình ảnh ghi lại cho thấy biển số xe bị bùn đất che lấp chữ số. Tuy nhiên, vi phạm này không bị xử phạt.

Theo lý giải từ Cục Cảnh sát giao thông, tài xế cho biết thời điểm trên vừa chở cán bộ cơ quan đi công tác tại quãng đường dài, đường xấu, lầy lội.

Căn cứ lời khai, cảnh sát giao thông đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ (hệ thống camera giám sát, camera hành trình…) để xác minh thực tế và tại các điểm đi, đến của chiếc xe. Qua đó xác định thông tin tài xế đưa ra là đúng.

Do đó, cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở lái xe cần thường xuyên làm sạch biển số, bảo đảm rõ ràng, đúng quy định khi tham gia giao thông và không xử phạt do gặp tình huống bất khả kháng.

Xe đi trời mưa làm bùn đất che kín biển số, tài xế có bị xử phạt?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cục Cảnh sát giao thông lý giải về các tình huống khách quan, bất khả kháng khiến biển số bị che lấp trên đường.

Theo đó, khi xe cộ đi lại trên đường gặp thời tiết, tình huống bất lợi dẫn đến biển số bị bùn đất, bụi, bẩn… che lấp, tài xế được tiếp tục hành trình của mình cho tới khi đến điểm an toàn hoặc điểm đến, đảm bảo các điều kiện an toàn về dừng đỗ.

"Đối với các tình huống tài xế di chuyển liên tục, đi trên đường cao tốc không thể dừng đỗ ngay để làm sạch biển số, cảnh sát giao thông sẽ không xử phạt", đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, đồng thời cho biết đây là những tình huống xuất phát từ lý do khách quan, bất khả kháng.

Tuy nhiên, khi dừng hành trình hoặc có điểm dừng đỗ đủ điều kiện an toàn, lái xe được khuyến cáo cần làm sạch ngay biển số trước khi tiếp tục di chuyển.

"Lực lượng chức năng sẽ xử phạt đối với các trường hợp lái xe để biển số bẩn lâu ngày, hoặc đã dừng đỗ nhưng biết biển số bẩn nhưng vẫn tiếp tục đi", theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông.

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe, tài xế gặp tình huống bất khả kháng có thể trình bày với cảnh sát giao thông. Lực lượng sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình… trước khi lập biên bản vi phạm.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ