Vụ vợ tố bị nhà chồng đuổi sau 17 năm chung sống: Mẹ chồng tiết lộ 10 lý do đuổi con dâu gây bất ngờ

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước những bài đăng của một người phụ nữ tên A.T. tố chồng ngoại tình rồi chị bị đuổi ra khỏi nhà không có đồ đạc, giấy tờ tùy thân. Trong bài đăng, chị A.T. nêu là người Đồng Tháp đi lấy chồng năm 2006 sống ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chị T. tố chồng ngoại tình, có người phụ nữ khác, chị biết nhưng chấp nhận bỏ qua mong có ngày chồng hồi tâm chuyển ý quay về. "Nay anh ruồng bỏ vợ con đơn phương ly hôn với tôi để theo người phụ nữ khác”, người phụ nữ đăng tải. Theo người phụ nữ này tố bị gia đình nhà chồng lôi, đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng không có áo ấm, không giày dép giữa trời đông. Khi bị đuổi ra khỏi nhà, chị cũng không có tiền và giấy tờ tùy thân. Chị T. cho biết, ngôi nhà 3 tầng được xây trong hôn nhân năm 2009, Ngôi nhà chị đã đóng góp tiền và công sức hiện nay nợ vay chưa trả nhưng giờ chị bị đuổi ra ngoài với 2 bàn tay trắng cùng 2 con và khoản nợ. Trong đoạn clip chị A.T. chia sẻ, chị đang khóc lóc vì không vào được nhà, xung quanh có rất nhiều hàng xóm đứng vây quanh. Một đoạn clip khác cũng quay cảnh một bé gái đứng khóc trước cổng nhà. Người quay clip nói con phải vào nhà chuẩn bị bài vở để chiều đi học nhưng không được cho vào nhà. Đến đêm 19/2, chị A.T. tiếp tục chia sẻ thêm những hình ảnh khi đang cùng 2 con ngồi tại ghế ở hành lang trụ sở công an và cho rằng không có nơi ở.