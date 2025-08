Em trai tặng heo đất cho chị đi lấy chồng, chúc câu ai cũng bật cười

Your browser does not support the video tag.

Cô dâu Lâm Đồng nhận món quà cưới bất ngờ từ em trai 8 tuổi Trong ngày cưới của chị gái, Duy Khánh đem tặng chị con heo đất đã nuôi hơn 2 năm, tích góp từ tiền lì xì, tiền thưởng.

"Em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Em có con heo đất tích góp tặng cho chị, chúc anh chị kiếm được nhiều tiền".

Trong đám cưới của cô dâu Tô Thị Anh Tha (24 tuổi, Lâm Đồng) ngày 19/7, nhiều quan khách có mặt cười ồ lên thích thú khi chứng kiến màn trao quà cưới đặc biệt đến từ em trai cô dâu, Tô Duy Khánh (8 tuổi).

Ôm chú heo đất màu vàng, Duy Khánh cẩn thận trao lại cho chị gái sau màn phát biểu đã được tập dượt suốt nhiều phút trước đó. Trước tình cảm của cậu em trai, cô dâu Anh Tha không giấu nổi xúc động, rưng rưng. Clip ghi lại màn trao quà hút 1,7 triệu view trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Anh Tha cho biết gia đình cô có 4 chị em, Duy Khánh là con út trong nhà. Trước Tha, hai chị gái đã lấy chồng cách đây vài năm, khi Khánh còn khá nhỏ nên em chưa biết "chuẩn bị quà".

"Cách đây ít lâu, khi tôi quyết định kết hôn, mọi người trong nhà hỏi đùa em út rằng có gì tặng làm quà cưới không, em ấy nghĩ một lát rồi tự nói sẽ cho tôi con heo đất đã nuôi bấy lâu. Tôi tưởng em nói đùa nhưng không ngờ tặng thật", Anh Tha kể.

Con heo đất vừa đem tặng đã được Khánh nuôi trong hơn 2 năm, là tiền lì xì, tiền thưởng khi có kết quả học tập tốt hay gom đồ bán ve chai trong nhà.

Đúng ngày vui của chị gái, Khánh lấy ra con heo chuẩn bị trước, trên bụng còn cẩn thận dán mẩu giấy ghi "Heo tặng chị tư lấy chồng. Tô Duy Khánh". Để thêm phần trọn vẹn, cậu em út còn được hai chị lớn hướng dẫn phát biểu khi tặng quà.

Dù đã biết trước về món quà, Anh Tha chia sẻ cô vẫn cảm thấy bất ngờ, xúc động. Vợ chồng cô cũng quyết định sẽ giữ món quà làm kỷ niệm, hoặc nuôi thêm và chờ dịp ý nghĩa để tặng lại cho em trai.

Chia sẻ thêm về gia đình, Anh Tha cho biết vì cách biệt tuổi tác khá lớn, Duy Khánh được các chị và thành viên trong gia đình yêu thương, chiều chuộng, song cũng luôn được chỉ bảo phải biết quan tâm, chia sẻ với người khác.

Nhà chồng của Anh Tha ở Đà Lạt, cách nhà cô khoảng 30 km. Vì lấy chồng không quá xa, cô dâu mới dự định thường xuyên về thăm gia đình, đặc biệt là cậu em trai nhỏ.

