Vụ lái thử xe rồi phóng mất hút ở Nghệ An: Chiếc mô tô được tìm thấy tại Cần Thơ

Tác giả: Doãn Hoà - Media
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ
Ngày 30-8, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo, xác minh sự việc một người đàn ông đến cửa hàng lái thử xe rồi phóng mất hút. Hiện chiếc xe máy đã được tìm thấy ở địa phận TP Cần Thơ - cách Nghệ An hơn 1.500km.
