Vụ 2 xe biển xanh cùng số ở Hà Tĩnh: Xử phạt cá nhân, tổ chức liên quan

Theo đó, xử phạt Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh về hành vi “Không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe; biển số xe”, quy định tại điểm c, khoản 7, điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ; mức phạt 6 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông để làm thủ tục thu hồi theo đúng quy định.

Hai xe ô tô tô cùng mang biển xanh 38A - 1169.

Xử phạt bà Trần Thị Thanh Hoa, tổ 5, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh về hành vi: “Đưa xe cơ giới có giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định ATKT và BVMT đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông”, quy định tại điểm c khoản 9 điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ; mức phạt 7 triệu đồng; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Xử phạt ông Nguyễn Duy Tuấn về các hành vi: (1) “Đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông”, quy định tại điểm i khoản 9 điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ; mức phạt 7 bảy triệu đồng. (2) “Đưa phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông” quy định tại điểm đ, khoản 8, điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ; mức phạt 5 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu biển số 38A-1169 không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Tịch thu xe ô tô Toyota Hiace, số chỗ ngồi: 12, màu sơn: xám; Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Đối với hành vi làm, sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp: Công an tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 xe ô tô trùng biển số màu xanh 38A-1169 đậu trên đường phố ở Hà Tĩnh. Công an TP Hà Tĩnh nhanh chóng xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Kết quả xác định: Xe ô tô con biển xanh 38A-1169, nhãn hiệu Ford Laser trước đây thuộc quyền sử dụng của Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh (thuộc Tỉnh Đoàn). Ngày 22/12/2022, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh đã hoàn tất thủ tục bán thanh lý chiếc xe nói trên cho bà Trần Thị Thanh Hoa ở tổ 5, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh đúng quy định. Quá trình bàn giao phương tiện, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định.

Sau khi mua xe, mặc dù Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn nhưng bà Trần Thị Thanh Hoa vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đối với xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hiace hiện tại thuộc sở hữu của ông Nguyễn Duy Tuấn, sinh năm 1986, địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh. Xe có nguồn gốc do Sở Giao thông vận tải Nghệ An bán thanh lý. Xe hết niên hạn sử dụng vào năm 2022. Sau khi mua xe, ông Tuấn đã gắn biển số 38A-1169 không do cơ quan có thẩm quyền cấp lên xe và điều khiển tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Tác giả: Hoàng Xuân Lý

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân