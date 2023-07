Vợ ghi được cảnh xe ô tô của chồng bị sét đánh trúng trên đường

Your browser does not support the video tag.

Edward Whalen đang lái xe trên xa lộ I-75 gần St. Petersburg, quận Pinellas, Florida, Mỹ thì một tia sét lớn đánh vào chiếc xe bán tải của anh.

Vợ anh, Michaelle, ngồi trong chiếc xe phía sau, đang quay phim cơn giông bên ngoài thì tình cờ ghi lại được sự việc trên máy ảnh.

"Tôi có thể cảm nhận thấy một tiếng vo vo nhẹ trong xe khi sét đánh, con gái lớn đang ngồi cạnh đã nhảy vào lòng tôi và hét lên", Whalen nói.

Rất may, không ai bị thương, tuy nhiên chiếc xe ô tô bị hư hỏng. Whalen nói thêm rằng anh ấy và những người trong xe thực sự bối rối khi bị sét đánh và mọi người đều bị đau đầu dữ dội.

Theo Dịch vụ thời tiết quốc gia, sét đánh thường gây hư hại nghiêm trọng cho ô tô, thường làm hỏng hệ thống điện, làm vỡ cửa sổ và phá hủy lốp xe.

NWS cho biết trên trang web của mình rằng "lớp vỏ kim loại bên ngoài của các phương tiện có mui cứng bằng kim loại thực sự bảo vệ những người bên trong phương tiện có cửa sổ đóng kín".

Tuy nhiên, việc cho rằng lốp cao su có tác dụng bảo vệ khỏi sét đánh chỉ là chuyện hoang đường, vì sét có thể xuyên qua đai thép của lốp xe và đi xuống đất.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn