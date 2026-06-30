Vợ chồng bị bắt vì 'để hai con chết do mất nước' giữa đợt nóng kỷ lục

AFP ngày 29/6 dẫn nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết hai vợ chồng ở thị trấn Beuvrages, miền bắc nước này, đã gọi tới dịch vụ cấp cứu sau khi phát hiện hai con gái sinh đôi nằm bất động trên giường.

Người mẹ khai rằng đã đưa hai con 15 tháng tuổi lên giường đi ngủ lúc 19h tối 28/6 và không vào phòng kiểm tra lần nào cho đến sáng hôm sau. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hai em nhỏ "khả năng cao tử vong vì mất nước do nhiệt độ cao được ghi nhận trong phòng", theo thông báo của phòng công tố Valenciennes.

Bảng hiển thị nhiệt độ 43 độ C tại Rennes, miền tây nước Pháp hôm 22/6. Ảnh: AP

Nguồn tin cho biết thêm 4 người con khác của cặp vợ chồng này, đang ở độ tuổi 3-6, cũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì mất nước, trong đó một bé được vận chuyển bằng trực thăng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Hai vợ chồng bị bắt vào chiều 29/6 và đang bị giam tại đồn cảnh sát Valenciennes.

Ông Ali Ben Yahia, Thị trưởng thị trấn Beuvrages, cho biết cộng đồng "vô cùng bàng hoàng" trước thảm kịch xảy ra với gia đình này. "Giới chức đang điều tra để làm rõ nguyên nhân thảm kịch", Thị trưởng Yahia nói, thêm rằng gia đình này "hòa nhập tốt với cộng đồng".

Nhiều nước Tây Âu đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng, trong đó Pháp là một trong những quốc gia ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng thấy. Tuần trước, Pháp chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục, trong đó hai em nhỏ thiệt mạng vì bị mẹ bỏ quên trong ôtô đỗ dưới trời nắng.

Số liệu sơ bộ do Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố ngày 28/6 cho thấy quốc gia này đã ghi nhận thêm 1.000 ca tử vong so với các tháng trước kể từ đỉnh điểm của đợt nắng nóng hôm 24/6, khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều vùng của nước Pháp. Số ca tử vong tại nhà cũng tăng vọt 40% trong thời gian này.

Bộ trưởng Y tế Pháp cảnh báo rằng các bệnh liên quan đến nắng nóng có thể kéo dài rất lâu sau khi đợt sóng nhiệt kết thúc và số ca tử vong có thể tiếp tục tăng.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: vnexpress.net