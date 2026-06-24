40 người chết đuối trong đợt nắng nóng tại Pháp

"Số liệu mới nhất mà chúng tôi nhận được là 40 người thiệt mạng kể từ ngày 18/6, chủ yếu là người trẻ tuổi", Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 23/6 thông báo. "Họ là những nạn nhân đầu tiên trong cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt. Đây là tai họa bi thảm".

Để giải nhiệt, nhiều người đã tìm đến các công viên, hồ nước và khu vực sông ngòi để bơi lội giải nhiệt. Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Pháp Marina Ferrari khuyến cáo người dân tuân thủ các quy tắc an toàn.

Thủ tướng Lecornu cho biết ông không chắc chắn về thời gian kết thúc của đợt nắng nóng. Ông yêu cầu chính phủ nghiên cứu ba kịch bản, trong đó có khả năng "sóng nhiệt kéo dài tới gần hết tháng 7", nhằm đưa ra phương án đối phó.

Cảnh báo nguy hiểm cạnh hồ nước gần nhà máy điện hạt nhân Golfech ở Pháp trong ảnh chụp ngày 23/6. Ảnh: AFP

Đợt nắng nóng tại Pháp bắt đầu từ tuần trước, làm gián đoạn cuộc sống thường nhật, buộc các trường học đóng cửa và làm nhiều chuyến tàu bị hủy. Thủ tướng Lecornu ngày 23/6 triệu tập các bộ trưởng họp khẩn để đối phó tình hình.

Cơ quan khí tượng Meteo-France cho biết nhiệt độ trung bình tại Pháp vào đêm 22/6, rạng sáng 23/6 là 21,6°C, mức cao nhất kể từ năm 1947 đến nay. Kỷ lục trước đó là 21,4°C, được ghi nhận vào tháng 7/2019.

Giáo sư Louis Soulat, trưởng khoa cấp cứu ở Rennes, cảnh báo "cơ thể mọi người ban đầu sẽ thích nghi với cái nóng, song tới ngày 24/6 nguy cơ có nhiều người gặp vấn đề tâm lý, biến chứng tiểu đường, suy tim và suy thận".

Tây Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt được dự báo có thể phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ, gây gián đoạn cuộc sống ở nhiều nước. Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha Aemet cảnh báo nhiệt độ ban ngày và ban đêm cao bất thường trong mùa hè năm nay.

Tại Anh, cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo "nắng nóng cực đoan" với phần lớn miền nam đất nước và một số vùng thuộc xứ Wales từ ngày 22/6 đến 25/6, với nhiệt độ dự báo lên tới 38°C. Mức nhiệt kỷ lục của một ngày trong tháng 6 hiện là 35,6°C, được ghi nhận vào năm 1976.

Giới khoa học cho biết khi Trái Đất tiếp tục ấm lên, các đợt nắng nóng cực đoan vốn trước đây chỉ xuất hiện vào giữa mùa hè, sẽ xảy ra thường xuyên hơn, gay gắt hơn và kéo dài hơn ngay từ đầu mùa.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: vnexpress.net