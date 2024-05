Việt Nam tôi ra ngõ là gặp anh hùng, những anh hùng không mặc áo choàng

Giữa đau thương tột cùng chẳng thể bù đắp của những vụ hoả hoạn, những tai nạn thương tâm, chúng ta vẫn thấy từ trong đó, những ánh sáng mang đến niềm hy vọng sống, từ các anh hùng chẳng cần mặc áo choàng.

Họ có thể là những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn mang nặng trên mình mạng sống của người bị nạn, luôn lao vào nơi mà người khác chạy ngược ra thoát nạn. Với các chiến sĩ ấy, cứu người chính là trách nhiệm, là điều thường trực từng ngày từng giờ.

Và cũng họ có thể chỉ là một nam shipper ngày thường vẫn len lỏi khắp phố phường Hà Nội; là một người lái xe tải hàng ngày cần mẫn nuôi gia đình nhỏ hay những thanh niên đôi mươi có lẽ chẳng nhớ mặt biết tên nhau nhưng vẫn sẵn lòng cùng nhau lao vào lửa cứu người...

Với họ, cứu người không phải là trách nhiệm mà là lựa chọn, và họ lựa chọn trong giây phút sinh tử quên đi chính mình. Đúng như câu nói nhiều người vẫn luôn tự hào: "Việt Nam tôi, ra ngõ gặp anh hùng".

Nam thanh niên đu cửa sổ, dùng búa đập tường cứu người

Vụ cháy nhà trọ xảy ra tại phố Trung Kính, TP Hà Nội lúc nửa đêm rạng sáng ngày 24/5 đã khiến 14 người tử vong. Đến sáng cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa để điều tra, một số người bị thương đã được đưa vào viện để theo dõi và điều trị.

Trong khi người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và xôn xao bàn tán về vụ hỏa hoạn, thì trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên dũng cảm trèo lên tầng cao phá cửa sổ, cứu người mắc kẹt trong đám cháy.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong khi ngọn lửa đang bùng phát dữ dội, khói nghi ngút bao trùm phía trước của ngôi nhà thì một nam thanh niên đã nhanh chóng bắc thang, vác theo búa tạ leo lên khu vực tầng cao của ngôi nhà.

Clip "người hùng" cứu sống nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy ở Trung Kính

Một tay bám vào cửa sổ, tay còn lại liên tục dùng búa tạ liên tục đập tường cứu người bị mắc kẹt bên trong. Được biết, nhờ sự dũng cảm và nhanh trí, nam thanh niên đã cứu thành công 3 người từ đám cháy chỉ trong vòng 6 giây ngắn ngủi.

Nam thanh niên này chính là Đồng Văn Tuấn (SN 2003, quê Trực Khang, Nam Định) - một tài xế xe ôm công nghệ. Được biết, khi vừa đi làm về vào nửa đêm, khi đang ăn dở bữa cơm muộn cùng bạn của mình là Hoàng Văn Nguyện (SN 2002, quê Trực Khang, Nam Định) thì cả hai nghe thấy tiếng nổ cùng tiếng tri hô có cháy.

Đồng Văn Tuấn

Hai thanh niên vội vã lao ra ngoài cùng nhiều người dân khác tới hiện trường. Trong đám đông hoảng loạn, đôi bạn không kịp nghĩ ngợi mà vội lấy thêm dụng cụ cứu hộ. Tuấn leo lên đập tường bằng thang tre được người khác giữ giúp. Nguyện cũng hỗ trợ đưa các nạn nhân xuống.

Kể về giây phút quyết định lao vào hiện trường cứu người, Tuấn nói "chỉ nghĩ đến cứu được người nào hay người ấy", đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân.

Cũng theo anh Tuấn, do khoảnh khắc ấy xảy ra nhanh nên anh không nhớ được chính xác cứu được bao nhiêu người. "Tôi chỉ bị trật khớp tay, tình trạng nhẹ, sức khỏe bình thường", nam thanh niên 21 tuổi nói.

Nam shipper dũng cảm cứu người trong đám cháy chung cư mini

Gần một năm trôi qua, vẫn chưa ai có thể quên vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm ngày 12 và rạng sáng 13/9 tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ khiến 56 người tử vong.

Hơn 23h ngày 12/9, ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 của nhà dân 9 tầng và 1 tum có nhiều người mắc kẹt bên trong. Những cột khói đen cùng ngọn lửa cứ thế ngùn ngụt bao trùm căn chung cư mini nằm sâu trong con ngõ rộng chưa đầy 2 m.

Và cũng ít ai có thể quên, anh Nguyễn Đăng Văn - một người shipper đã cứu sống 9 người từ vụ hoả hoạn đầy tang thương này.

Nửa đêm hôm ấy, đang trên đường đi ship hàng nhận được tin nhắn của anh trai, báo nhà người thân (ở tầng 4, tòa chung cư mini xảy ra hỏa hoạn) bị cháy, Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh), làm nghề shipper liền phi tới.

Anh Nguyễn Đăng Văn

Quá nóng ruột, Văn đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, lấy chiếc búa của nhà dân đối diện chung cư, rồi cùng các chiến sĩ vào bên trong hiện trường. Chạy lên tới tầng 4, Văn dùng búa đập vỡ cánh cửa và cứu được anh chị họ cùng cháu gái bên trong rồi đưa ra ngoài.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, chàng shipper không chần chừ, tiếp tục leo lên các tầng khác và cứu được 9 người thoát nạn. Chàng thanh niên quê Bắc Ninh không chần chừ lao vào hiện trường, hỗ trợ các chiến sĩ PCCC và cứu được 9 người mắc kẹt trong đám cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Ngày 20/9/2023, Tỉnh đoàn Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã trao tặng bằng khen cho anh Nguyễn Đăng Văn vì hành vi dũng cảm của mình.

FAS Angle - những anh hùng áo cam thầm lặng trong đêm

Cũng trong vụ cháy chung cư mini thương tâm khiến 56 người tử vong tại Khương Hạ, người ta cũng biết đến nhiều hơn những người anh hùng áo cam thầm lặng trong đêm - FAS Angle với người "thủ lĩnh" là anh Phạm Quốc Việt.

Anh Việt cùng những thành viên trong nhóm cũng là những người đã không ngần ngại liều mình cứu 12 người trong vụ hỏa hoạn.

Nhưng đây cũng chính là vụ việc khiến anh không khỏi day dứt và ám ảnh mỗi khi nhắc đến. "Chưa khi nào tôi cảm thấy sốc, đau đớn, bất lực như khoảnh khắc ấy" - Dù đã cùng đồng đội đưa nhiều người trở về từ "cửa tử" nhưng đứng trước sự mất mát và đau thương quá lớn ấy, anh Việt vẫn không khỏi nghẹn ngào.

Và ngay cả trong vụ cháy tại Trung Kính vào nửa đêm ngày 24/5, anh Việt và đồng đội cũng là những người có mặt kịp thời và trực tiếp hỗ trợ tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, các thành viên trong đội cứu hộ FAS Angel phối hợp với cảnh sát PCCC để cứu người bị nạn, tìm kiếm người bị mắc kẹt, đánh dấu người tử vong. Sau đó, anh cùng đồng đội đưa 6 người không may tử vong ra khỏi hiện trường, đưa đến nhà tang lễ.

"Bên trong hiện trường vụ cháy có rất nhiều phương tiện cháy trơ khung, sức nóng hiện trường rất khủng khiếp. Chúng tôi đã hy vọng có kỳ tích, mong những người trong các căn phòng trọ vẫn còn sống sót nhưng khi tiếp cận hiện trường thì vô cùng đau xót khi những người tử nạn đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như họ không có lối thoát nào để ra khỏi nơi nguy hiểm", anh Việt nói.

Anh Phạm Quốc Việt

Thành lập từ năm 2019, sau 5 năm hoạt động Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel do anh Phạm Quốc Việt làm "thủ lĩnh" đã một lần nữa mang lại cơ hội sống cho hàng chục ngàn người đứng trước "cửa tử". Đội hỗ trợ cũng ngày càng lớn mạnh và chuyên nghiệp để có thể hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn kịp thời cho càng nhiều người gặp nạn.

Với những cống hiến của mình, anh Phạm Quốc Việt không chỉ là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại Lễ trao trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2023 mà đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel còn nhận giải ở hạng mục giải truyền cảm hứng trong khuôn khổ giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2023.

Không chỉ vậy, anh Việt cũng đại diện cho FAS Angle trở thành 1 trong 5 đại sứ truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn đã được hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2023 với thông điệp "Dám đam mê, dám rực rỡ".

"Người hùng" cứu bé gái rơi từ tầng 12

Khoảng 17h30 phút chiều 28/2/2021, bé N.P.H. (3 tuổi, ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng) đã bất ngờ bò từ trong nhà và ra lan can. Sau đó, bé H. trèo qua lan can và treo mình lơ lửng ở bên ngoài.

Cùng thời điểm, khi nghe thấy tiếng tri hô, một người đàn ông đã nhanh chóng leo qua tường rào và nhảy lên mái tôn trước sảnh tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng để cứu cháu bé. Rất may, bé H chỉ bị thương. Ngay sau khi được cứu, bé H đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Hình ảnh cháu bé gặp nguy hiểm tại ban công toà nhà được ghi lại

Người đó chính là tài xế xe tải Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội). Không màng tới nguy hiểm bản thân, anh Mạnh đã giơ đôi tay lên để cứu lấy một sinh mệnh.

Mạnh chính là "người hùng" cứu sống bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận bằng khen, anh Mạnh cho biết: "Tôi vừa vui, vừa sợ, vừa run, có quá nhiều cảm xúc pha trộn trong tôi lúc này. Tôi cũng không thể diễn tả thế nào cho mọi người hiểu".

Điện thoại anh Mạnh liên tục nhận các cuộc gọi, nhắn tin từ các số lạ ập đến. Ai ai cũng bày tỏ cảm phục gọi anh là "anh hùng, siêu nhân…" đến lúc máy hết pin sập nguồn.

Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh (Ảnh: Phạm Chiểu)

Đánh giá về điều này, anh Mạnh cho rằng, đó là danh xưng quá cao. "Tôi thấy mọi người gọi thế cao quý quá, khi họ hỏi tôi cũng cố gắng lảng tránh. Thực sự tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi như cũ thôi, sự việc này đột xuất quá, ảnh hưởng đến các dự tính của tôi. Bây giờ rất nhiều mạnh thường quân, nhiều người gọi điện giúp đỡ, chắc tôi phải tắt nguồn điện thoại mất".

Sau đó, đại diện UBND TP. Hà Nội, đoàn thanh niên TP. Hà Nội, UBND huyện Đông Anh đã có mặt tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh để trao bằng khen, gửi lời động viên đến cá nhân anh.

Người bảo vệ hy sinh tính mạng cứu sống người dân

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina ở quận 8, TP.HCM vào rạng sáng ngày 23/3/2018 đã để lại rất nhiều thương tiếc, những mất mát về cả người và của, cũng trở thành nỗi ám ảnh của những cư dân đã trải qua vụ việc thương tâm này.

Tuy nhiên, câu chuyện về chú bảo vệ Nguyễn Văn An đã hi sinh trong khi cùng hai đồng nghiệp của mình quay lại cứu thoát 40 người dân ra khỏi đám cháy lớn đã liên tục được mọi người nhắc đến, với tất cả sự biết ơn.

Cháy lớn ở chung cư Carina Plaza

Chị Nguyễn Thị Thanh Lam (30 tuổi), một trong những nạn nhân thoát chết trong vụ cháy kể về "người hùng" mà chị đã gặp giữa lằn ranh sinh tử:

"Lúc đó theo quán tính tôi dắt con trai chạy xuống lầu G (trệt) nhằm thoát hiểm. Khi tung cửa, có một tiếng nổ lớn, trời tối đen như mực, người tôi nhem nhuốc hơi ngạt nên tôi lại dắt con trai chạy ngược lên lầu 1. Lúc này, tôi gặp một anh bảo vệ kêu 'hãy theo tôi'.

Anh ấy phá cửa một căn hộ có ban công, quăn nệm xuống đất, dùng dây, bắc thang cho mọi người trèo xuống. Ước chừng khoảng 30 người thoát nạn trước lúc PCCC đến ứng cứu. Ơn trời, tôi và con trai gặp được anh, chứ không tôi không còn kịp gặp chồng mình đang đi công tác nước ngoài", chị Lam nhớ lại.



Vậy nhưng đáng tiếc, người hùng cứu chị cùng các con, đã chẳng thể trở lại. Anh An sau đó đã qua đời do ngạt khói.

Những đồng nghiệp không khỏi xót thương trước sự ra đi của chú An

Một người đồng nghiệp của bảo vệ Trần Văn An cùng tham gia hỗ trợ người dân thoát khỏi đám cháy cũng không khỏi bùi ngùi chia sẻ:

"Chú An mới cầm đơn xin nghỉ nộp anh đội trưởng xin nghỉ ngày mai để đi ăn đám cưới nhà bà con. Lúc em chữa cháy dưới hầm, chú đã chạy lên trên tri hô mọi người. Lúc cứu người xong mới đi tìm chú, tìm hoài mà không thấy, đến trưa 23/3 mới biết chú mất. Tụi em buồn lắm, chú không tri hô chắc gì mọi người chạy xuống để em dẫn qua lối thoát hiểm riêng".

