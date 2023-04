Video tóm gọn nghi phạm sát hại nữ nhân viên siêu thị

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Chiều 4/4, Công an TP. Quảng Ngãi đã bắt giữ đối tượng Võ Phi Hậu (30 tuổi, trú xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), nghi phạm gây ra vụ án mạng tại siêu thị mini trên đường Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi.

Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh CQCA.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời phong tỏa các ngả đường chính trên địa bàn và tiến hành truy bắt nóng đối tượng.

Cùng với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Võ Phi Hậu khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà dân trong con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, phường Trần Phú, cách nơi gây án khoảng 1km.

Your browser does not support the video tag.

Cảnh bắt gọn nghi phạm khi đang lẩn trốn trong một con hẻm đường Lê Văn Sỹ.

Hiện, nghi phạm cùng tang vật gây án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trước đó, như Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, vào trưa 4/4, tại một siêu thị mini ở Quảng Ngãi xảy ra vụ án mạng khiến nữ nhân viên bán hàng tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định tên T.T.H.S. (29 tuổi, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Chị S. mới làm nhân viên bán hàng ở siêu thị mini ở đường Nguyễn Thụy, TP. Quảng Ngãi được một thời gian.

Nghi phạm bị bắt giữ chưa tới 1 giờ sau khi gây án. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Giữa chị S. và nghi phạm từng là vợ chồng và có với nhau một người con. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống hay xảy ra mâu thuẫn nên hai người đã ra tòa li dị. Thời gian gần đây nghi phạm liên tục tìm đến nơi làm việc và cả nhà của chị S. để nói chuyện. Nghi phạm từng dọa đòi đánh chị S. nên gia đình đã báo cho Công an xã Nghĩa Kỳ.

Tác giả: Trần Tươi

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại