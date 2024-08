VIDEO: Đang siêu âm tim, bác sĩ hốt hoảng khi thấy bệnh nhân bất ngờ ngừng thở

Người đàn ông 50 tuổi (trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy khám vì tình trạng đau tức vùng ngực ngày càng tăng lên, cảm giác đè nặng ngực.

Bệnh nhân được đưa đến phòng cấp cứu để ép tim, sốc điện. Ảnh chụp màn hình

Khi đến trung tâm, người bệnh được các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc thăm khám nhưng chưa tìm ra nguyên nhân, tiếp tục theo dõi nhồi máu cơ tim. Người bệnh được chỉ định siêu âm tim kiểm tra thêm.

Trong phòng siêu âm, khi đang thực hiện siêu âm tim, bác sĩ phát hiện người bệnh ngừng tim đột ngột. Ngay lập tức, các y bác sĩ đã gọi nhân viên hỗ trợ, đưa bệnh nhân đến Khoa Cấp cứu thực hiện ép tim ngoài lồng ngực.

Tại đây, bác sĩ tiếp tục cấp cứu ngừng tuần hoàn, kiểm soát đường thở, sốc điện phá rung, dùng thuốc cắt cơn rung thất, vận mạch cho người bệnh. Sau 20 phút, người đàn ông có nhịp tim trở lại và được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Người bệnh được hạ thân nhiệt chủ động, lọc máu, can thiệp mạch. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, tỉnh táo, rút ống nội khí quản và tiếp tục điều trị nội khoa.

Dưới đây là video bệnh nhân đột ngột ngừng tuần hoàn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời

Người đàn ông đang siêu âm tim bất ngờ ngừng thở. Nguồn: Trung tâm Y tế huyện Thanh Thuỷ

