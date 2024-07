Bệnh viện lên tiếng về clip tố bác sĩ tắc trách khiến bệnh nhân tử vong

Trên mạng xã hội facebook lan truyền clip với nội dung tố bác sĩ và bệnh viện tắc trách khiến bệnh nhân tử vong.

Trong clip, một người phụ nữ cho hay mẹ mình được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Dù nằm 40 phút nhưng bệnh viện không thực hiện việc cấp cứu. Khi bệnh nhân nguy kịch thì các bác sĩ mới tiến hành làm.

Clip tố bác sĩ tắc trách khiến bệnh nhân tử vong

Sau khi clip lan truyền trên facebook đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Dù chưa có thông tin đầy đủ sự việc, nhiều người đã có bình luận khiếm nhã.

Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

PV đã liên hệ với ông Lê Văn Sỹ, Giám độc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác minh sự việc.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - nơi xảy ra việc người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến bệnh nhân tử vong.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo nhanh vụ việc. Gần 1h ngày 20/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip của người nhà bệnh nhân phản ánh việc tiếp đón, cấp cứu người bệnh tại trung tâm cấp cứu bệnh viện. Bệnh nhân Nguyễn Thị M. (64 tuổi), trú tại huyện Triệu Sơn nhập viện lúc 21h50 ngày 19/7/2024.

Bệnh nhân M. bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần hơn 2 năm nay tại bệnh viện. Ngày 19/7/2024, bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại trung tâm thận lọc máu. Kết thúc lọc máu gần 21h cùng ngày.

Trên đường về bệnh nhân thấy mệt mỏi, đau lưng, khó thở được đưa quay lại bệnh viện điều trị.

Bệnh nhân vào trung tâm cấp cứu lúc 21h50 trong tình trạng mệt mỏi, tức ngực khó thở. Bác sĩ Lê Đức Sơn và kíp trực thăm khám, đo huyết áp, làm điện tim...

Khoa cấp cứu mời bác sĩ chuyên khoa tim mạch, bác sĩ nội thận hội chẩn. Bệnh viện hoàn thiện các thủ tục hồ sơ bệnh án theo quy chế.

Trong thời gian hoàn thiện các thủ tục hồ sơ bệnh án khoảng 22h25, bệnh nhân xuất hiện đau ngực. Bệnh nhân được làm lại điện tim lúc 22h28 cùng ngày.

22h30, bệnh nhân đột ngột ngừng tim đã được cấp cứu ngừng tuần hoàn, nhưng không thành công. Bệnh nhân M. tử vong lúc 00h 20/7/2023.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám độc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho hay, không có việc bác sĩ tắc trách khiến bệnh nhân tử vong như gia đình "tố" trên clip. Bệnh viện đã làm đúng quy định, quy trình.

Bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân M. ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp/Suy thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận chu kỳ. Bệnh này diễn biến rất nhanh và nguy cơ tử vong cao dù được cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang làm báo cáo gửi sở Y tế về vụ việc.

