Video 2 tuần trước khi bị bắt tạm giam của Ngân 98 gây chú ý!

Ngày 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

2 tuần trước khi bị bắt, Ngân 98 từng gây chú ý vì đoạn video đập hộp iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ. Đây là món quà được Lương Bằng Quang tặng cho nữ DJ.

Đáng chú ý, phiên bản iPhone 17 Pro Max màu cam Ngân 98 được nhận còn là phiên bản không có SIM vật lý, vốn chỉ được bán tại thị trường Mỹ và một số quốc gia châu Âu.

Hình ảnh Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị bắt tạm giam. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Video đập hộp iPhone 17 Pro Max của Ngân 98 nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Việc Apple loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý, chuyển sang sử dụng eSIM giúp tối ưu hóa không gian bên trong máy, vốn trước đây thường dành cho khay SIM truyền thống. Trong khi đó, ở nhiều thị trường khác như Việt Nam, iPhone 17 series vẫn được bán kèm khe SIM vật lý để phù hợp với thói quen của người dùng.

Chẳng hạn, iPhone 17 Pro Max bản SIM vật lý có dung lượng pin là 4.823 mAh, iPhone 17 Pro Max bản eSIM lại có dung lượng pin cao hơn lên đến 5.088 mAh. Như vậy, bản eSIM có dung lượng pin cao hơn khoảng 5-9% so với bản SIM vật lý. Đây cũng là lần đầu tiên iPhone vượt mốc 5.000 mAh.

Ngân 98, tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, quê ở Bình Định (nay là Gia Lai), là một DJ và người mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn. Cô được biết đến qua những video và hình ảnh mang tính gợi cảm, cùng với phát ngôn gây tranh cãi và hành vi táo bạo trên các nền tảng trực tuyến.

Ngân 98 cũng thu hút sự chú ý bởi chuyện tình ồn ào với ca sĩ Lương Bằng Quang, người hơn cô 16 tuổi. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật, livestream công khai chuyện tình cảm và phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm thuần phong mỹ tục.

Tác giả: Huỳnh Duy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn