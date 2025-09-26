Vì sao nên ăn sữa chua sau khi tập thể dục?

Theo News Medical, bổ sung dinh dưỡng sau khi tập thể dục - thể thao đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và tối đa hóa lợi ích của việc tập luyện. Sữa chua có thể là một gợi ý thú vị, theo nghiên cứu mới từ Đại học York (Canada).

Sữa chua là một trong các món bạn nên ăn trong những ngày tập thể dục - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Viết trên tạp chí khoa học Nutrients, nhóm tác giả cho biết họ đã phân ngẫu nhiên 30 thanh niên khỏe mạnh vào 2 nhóm.

Một nhóm được yêu cầu bổ sung bánh pudding giàu carbohydrate trong những ngày tập luyện. Carbohydrate, cùng với protein - là những thành phần dinh dưỡng rất cần thiết để phục hồi sau khi tập thể dục - thể thao.

Nhóm thứ 2 được yêu cầu bổ sung sữa chua Hy Lạp thay cho bánh. Sữa chua là nguồn cung cấp carbohydrate, protein và nhiều chất dinh dưỡng khác, trong đó sữa chua Hy Lạp giàu protein hơn sữa chua thường một chút.

Sau 12 tuần, việc ăn sữa chua hoặc bánh sau khi tập đều cho thấy lợi ích chống viêm, tăng khả năng phục hồi so với những người không ăn gì, nhưng lợi ích ở người ăn sữa chua cao hơn.

Nhóm ăn sữa chua có mức IL-6 (một chất gây viêm) thấp hơn đáng kể so với nhóm ăn bánh.

Ngoài ra, sữa chua dường như cũng giúp ngăn chặn sự gia tăng của TNF-α, một dấu hiệu viêm khác, trong khi người ăn bánh lại bị tăng dấu hiệu này.

Điều này có thể do sữa chua giàu protein hơn và lại chứa nhiều lợi khuẩn.

Nhìn chung, các tác dụng này giúp cho người ăn sữa chua phục hồi cơ bắp tốt hơn sau khi tập thể dục và tăng cường sức khỏe hiệu quả hơn.

Vẫn cần thêm các nghiên cứu để có thể coi sữa chua - nhất là sữa chua Hy Lạp - như một dạng thực phẩm chức năng cho người tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, chắc chắn việc bổ sung sữa chua vào khẩu phần là điều bạn có thể làm ngay, vì món ăn này đã được chứng minh là tốt cho sức khỏe theo nhiều mặt.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người lao động