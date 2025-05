Từng bị kẻ lạ mặt chém hụt, người tố Công ty CP bán thịt heo bẩn nói gì?

Để có thêm thông tin, chúng tôi đã gặp ông L.Q.N. Ông L.Q.N cho biết bắt đầu vào làm việc (thử việc) tại Công ty năm 2021, năm 2022 được nhận vào làm việc chính thức. Ban đầu, ông N được phân công làm việc tại cửa hàng Freshop của Công ty trên đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng. Khoảng 3 tháng sau, đơn vị chuyển ông về cửa hàng Freshop Mỹ Xuyên, đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Ông N trình bày sự việc với phóng viên.

“Vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, tôi và một số người phát hiện công ty trà trộn heo bệnh, gà bệnh đưa về cửa hàng cho nhân viên bán nên tôi phản ánh với ông B.X.P, Giám đốc chi nhánh Hậu Giang nhưng ông này không xử lý. Ngược lại, ông còn chỉ đạo cho nhân viên lóc thịt ra bán rẻ cho người làm lạp xưởng. Với xúc xích đã hết hạn sử dụng, ông C.T.P, Phó Giám đốc kinh doanh chi nhánh Hậu Giang kêu nhân viên tháo bỏ nhãn mác, bán cho những người bán dạo các loại xúc xích chiên, chả chiên…”, ông N kể lại.

Theo ông L.Q.N, khi báo cho Giám đốc chi nhánh Hậu Giang nhưng không được xử lý, ông N báo cho ông L.V.B.T (Giám đốc khu vực) cũng không được xử lý. Sau những lần phản ánh đó, vào một buổi tối, ông N bị 2 người bịt khẩu trang, chạy xe gắn máy dùng dao tấn công ngay trước cửa hàng Freshop Mỹ Xuyên (xem trong clip kèm tin). Rất may ông N chạy thoát. Sau đó, lãnh đạo cấp cao của công ty xuống gặp ông N và cho biết sẽ xử lý nội bộ.

Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng kiểm tra cửa hàng thực phẩm CP ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Khi chúng tôi hỏi vì sao phát hiện vụ việc từ năm 2022 mà đến cuối tháng 5/2025 mới phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng, ông N nói: “Khi phát hiện vụ việc, tôi đã phản ánh với lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo đã xuống tận nhà nói để xử lý nội bộ. Tôi nghĩ lãnh đạo đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ xử lý được nhưng qua một thời gian theo dõi tôi thấy lãnh đạo không tổ chức điều tra hoặc xử lý sai phạm, cũng không tổ chức xác minh, không liên hệ với tôi về xử lý sai phạm...”...

Chiều 30/5, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Sóc Trăng tiến hành kiểm tra cửa hàng thực phẩm C.P thuộc Công ty C.P Việt Nam tại đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng sau thông tin phản ánh trên MXH về việc Công ty C.P chế biến lợn bệnh bán ra thị trường. Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng Lâm Minh Hoàng cho biết, qua kiểm tra, đoàn nhận thấy điểm bán an toàn vệ sinh thực phẩm, thịt heo có đóng dấu của thú y, nhìn bên ngoài không thấy sử dụng chất bảo quản để ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Điểm bán có giấy nhập hàng và xuất hàng đầy đủ, có hóa đơn rõ ràng.

Liên quan đến thông tin trên, trưa 30/5, ông Lê Hoàng Chương, Giám đốc truyền thông công ty C.P Việt Nam đã ký thông cáo báo chí để thông tin về sự việc. Theo đó, nội dung thông báo khẳng định, các thông tin từ tài khoản Facebook "Jonny Lieu" và tài khoản Zalo "Ngân Tech" là bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ, gây thiệt hại cho công ty.

C.P Việt Nam cho biết đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo đúng quy định để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và xử lý nghiêm hành vi vu khống, bịa đặt. C.P Việt Nam khẳng định tất cả các hình ảnh kèm theo các bài viết đều không rõ ràng về nguồn gốc, thời gian và không phải là hình ảnh sản phẩm của công ty C.P Việt Nam.

"Chúng tôi khẳng định các sản phẩm của công ty tuân thủ các quy trình kiểm soát về thú y và chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực thẩm. Trước sự việc này, Công ty đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và để xử lý nghiêm khắc hành vi vu khống, bịa đặt", văn bản của C.P Việt Nam nêu rõ.

