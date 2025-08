Tìm thấy bé gái 2 tuổi bị giấu trong vali đặt ở khoang hành lý xe buýt ở New Zealand

Thế giới

Cuối tuần qua, một tài xế xe buýt ở New Zealand đã phát hiện một bé gái 2 tuổi bị giấu trong chiếc vali đặt ở khoang hành lý của xe buýt đường dài, sau khi xe khởi hành được gần một tiếng. Rất may, sức khỏe của em bé không bị ảnh hưởng, tuy nhiên hành vi này được đánh giá là vô cùng nguy hiểm do tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng.