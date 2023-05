Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói về việc tăng tuổi phục vụ trong công an nhân dân

Chiều 27-5, nêu ý kiến thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung (đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho rằng việc tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an có nhiều điểm lợi.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: B.H.Thanh

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, việc tăng hạn tuổi phục vụ sẽ tạo được sự đồng bộ, tương tích với Luật Lao động và tăng dày thêm các quỹ bảo hiểm xã hội. Số sĩ quan, nhất là sĩ quan cấp cao (từ Thượng tá trở lên) khi được kéo dài tuổi sẽ giúp thừa hưởng kinh nghiệm của họ, từ đó, tạo điều kiện tốt cho công việc, lực lượng.

Về băn khoăn về tăng tuổi đối với nữ sĩ quan, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng hiện nay số lượng nữ trong lực lượng công an chỉ chiếm hơn 10%. Số cán bộ nữ chỉ làm công tác trong giáo dục, y tế, công tác Đảng, chính trị, hậu cần, tài chính là phần nhiều.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung lấy ví dụ trước đây tất cả cán bộ nữ đều về hưu ở tuổi 55 nhưng sau đó có thay đổi cho phép một số vị trí phó chủ tịch tỉnh, Ủy viên Trung ương trở lên hay trong công an nếu là tướng trở lên sẽ ở tuổi 60.

"Trước khi có thay đổi này thì có rất nhiều tiếng nói là phụ nữ đến tuổi 55 chưa kịp cất cánh đã hạ cánh. Họ phân tích trước tuổi 55 phải lo việc gia đình, rất nhiều thứ, đến lúc con cái lớn, rảnh hơn để lo công việc lại nghỉ hưu mất rồi" - đại biểu Trung nói.

Đối với việc bổ sung thêm một số vị trí có cấp bậc hàm Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội hay có 2 vị trí ở trường Đại học An ninh nhân dân và Đại học Cảnh sát trong phía Nam. Khi xây dựng Luật Công an nhân dân 2018, chủ trương là không tổ chức hoàn chỉnh 2 trường này ở phía Nam mà chỉ xác định đây sẽ trở thành phân hiệu của các trường ngoài Bắc. Tuy nhiên, sau đó có nhiều ý kiến phải xây dựng 2 trường hoàn chỉnh ở phía Nam. Do đó, vẫn duy trì 2 trường này ở phía Nam với chức năng, nhiệm vụ không khác các trường khác của công an, song không có trong danh sách phong hàm cấp tướng. Việc bổ sung là rất hợp lý.

Đối với việc thăng cấp hàm Thiếu tướng trước hạn, đại biểu Trung cho rằng trong luật đã có quy định nhưng phải đến luật vừa qua mới cụ thể hóa là việc thăng cấp hàm thiếu tướng trước niên hạn phải có văn bản của Ban cán sự Đảng Chính phủ. Song để có văn bản này, trước đó phải có ý kiến của Ban Bí thư đồng ý và phải có huân, huy chương.

"Tôi cũng được trong diện đối tượng hưởng lợi từ chính sách này. Từ thiếu tướng lên trung tướng sớm một năm. Do đó, nếu quy định cụ thể được rất tốt" - Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Về bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt, đại biểu Trung cho hay kéo dài nhưng không giữ chức vụ quản lý mà là các trường hợp như giáo sư, phó giáo sư...

Trước đó, theo báo cáo, Chính phủ đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan là thượng tá tăng 3 tuổi, nữ sĩ quan cấp tướng giữ nguyên 60 tuổi như hiện nay. Sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp được kéo dài thời hạn phục vụ từ 60 lên 62 tuổi với nam; 55 lên 60 tuổi với nữ.

Theo lộ trình, mỗi năm sẽ tăng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam và dưới 55 tuổi với nữ sẽ tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Chính phủ đề xuất thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ trong công an bắt đầu từ 1-1-2021, thời điểm có hiệu lực của Bộ Luật Lao động nhưng không áp dụng với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân có hiệu lực.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới, cho biết Ủy ban nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ Thượng tá lên 3 tuổi, nữ Đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng Công an nhân dân.

Tác giả: B.H.Thanh - Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động