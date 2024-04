Tông vào cột điện bên đường, Lamborghini biến thành đống sắt vụt

Your browser does not support the video tag.

Thật kỳ diệu, tài xế của chiếc xe, không được nêu tên trên phương tiện truyền thông địa phương, đã sống sót sau vụ va chạm ở Bắc Kinh, Trung Quốc và chỉ bị thương nhẹ.

Đoạn clip quay tại hiện trường vào ngày 11/4 cho thấy, chiếc xe thể thao màu cam, có vẻ là Lamborghini Gallardo, được bán với giá lên tới 180.000 bảng Anh, đã va chạm ngang với cột đèn bên đường khiến phần bên phải bị phá hủy.

Nóc xe được nâng lên cao và khoang hành khách bên phía người lái vẫn tương đối nguyên vẹn. Túi khí trên vô lăng đã bung ra, cho thấy người lái đã được cứu nhờ tính năng an toàn tiên tiến.

Người lái xe đã chạy quá nhanh khi tông vào cột điện khiến chiếc xe không thể sửa chữa, về cơ bản nó đã trở thành phế liệu.

Nhiều người ​​đã có mặt tại hiện trường trong khi cảnh sát và nhân viên y tế làm việc để dọn dẹp đống đổ nát, ngăn chặn bất kỳ tai nạn nào tiếp theo.

Theo các nhân chứng, chiếc xe bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương nhẹ ở chân. Hiện chưa rõ chính xác vụ tai nạn xảy ra như thế nào.

