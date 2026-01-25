Tình hình của Hoài Linh

Sau một thời gian khá kín tiếng, nghệ sĩ Hoài Linh mới đây bất ngờ lộ diện trong một dự án phim mới. Cụ thể, đoạn clip hậu trường do diễn viên Quách Ngọc Tuyên đăng tải, hình ảnh mới của nghệ sĩ Hoài Linh nhận nhiều quan tâm.

Trong clip, NS Hoài Linh xuất hiện với trang phục giản dị, ngồi trang điểm trước giờ ghi hình và trò chuyện khá thoải mái. Gương mặt có phần gầy hơn trước nhưng tinh thần của nam nghệ sĩ được nhận xét là vui vẻ, thậm chí còn "quăng miếng" cùng ekip.

Một chi tiết khác khiến nhiều khán giả chú ý đó là quãng thời gian làm việc của nam danh hài. NS Hoài Linh tiết lộ các buổi quay có khi thực hiện tới 1 giờ sáng và 6 giờ tiếp tục quay hình. Dù thời gian nghỉ ngơi khá ngắn nhưng NS Hoài Linh vẫn giữ tinh thần thoải mái, làm việc đều đặn cùng ekip, cho thấy nam nghệ sĩ đang duy trì nhịp sinh hoạt ổn định khi trở lại với các dự án phim ảnh.

Hoài Linh vui vẻ khi đi quay cùng đoàn phim (Ảnh: Quách Ngọc Tuyên)

Nghệ sĩ Hoài Linh chăm chỉ học thoại trong lúc chỉnh trang. Ảnh: Quách Ngọc Tuyên

Không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu hay các chương trình giải trí như giai đoạn đỉnh cao, thời gian gần đây Hoài Linh chủ yếu góp mặt trong một số dự án phim ảnh, từ điện ảnh đến các dự án quay hình quy mô vừa. Việc đều đặn tham gia đóng phim cho thấy nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghề nghiệp, lựa chọn xuất hiện một cách chọn lọc thay vì ồ ạt.

Bên cạnh đó, Hoài Linh gần như không cập nhật mạng xã hội cá nhân. Tuy nhiên, hình ảnh và thông tin về anh vẫn được công chúng theo dõi thông qua các bài đăng từ người thân, đồng nghiệp thân thiết. Trong những lần hiếm hoi được chia sẻ, Hoài Linh thường xuất hiện với phong thái giản dị, đời thường, tham gia các buổi tụ họp gia đình hoặc làm việc trên phim trường.

Nam danh hài cho thấy tinh thần tươi tắn và thỉnh thoảng nhận lời xuất hiện trong các dự án mới. Ảnh: NVCC

Năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu và phải trải qua thời gian dài điều trị. Đến năm 2024, nam danh hài cho biết bệnh đã di căn, buộc anh phải dùng thuốc duy trì suốt đời. Ngoài ra, Hoài Linh còn phải đối mặt với chứng mất ngủ kéo dài - căn bệnh đã đeo bám anh suốt hơn 20 năm.

Từ khi sức khỏe sa sút và trải qua những biến cố lớn, Hoài Linh gần như rút lui khỏi mạng xã hội. Nam nghệ sĩ chia sẻ, khoảng lặng đó giúp bản thân nhìn lại mọi thứ và nhận ra điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, gia đình và sự bình yên.

Trong một sự kiện gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định sức khỏe của anh hiện tại vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại. Nam danh hài thậm chí bất ngờ vì nhiều lúc bị ghép ảnh NSƯT Minh Nhí viếng đám tang Hoài Linh, nhưng dần quen với việc đó: "Như quý vị biết rồi, trên mạng lâu lâu hay xuất hiện tin kiểu Hoài Linh chết rồi, Hoài Linh đột quỵ. Lâu lâu ngủ dậy có người gọi cho gia đình hỏi mẹ tôi là Hoài Linh bị gì vậy? Hoài Linh có sao không? Nó uống thuốc gì vậy chị? Mẹ Linh nói Linh bị gì vậy? Chứ Linh bị gì dễ gì không dở ra?".

Ngoài thời gian dành cho công việc, nghệ sĩ Hoài Linh tận hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình. Ảnh: NVCC

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn