TikTok tiếp tục gặp rắc rối

Ngày 17/3, Giám đốc điều hành Dịch vụ Nghị viện New Zealand, ông Rafael Gonzalez-Montero thông báo nước này sẽ cấm TikTok trên các thiết bị có quyền truy cập mạng quốc hội vào cuối tháng 3 do những quan ngại về an ninh mạng.