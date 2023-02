Thuyền ra khơi trúng đậm, đội bốc vác thuê tất bật những ngày đầu năm

Your browser does not support the video tag.

Tổ đội bốc vác thuê làm không hết việc những ngày đầu năm ở cảng cá Nghệ An.

Từ sáng sớm, hàng chục tàu thuyền bắt đầu về cập cảng cá Nghi Thủy (TX. Cửa Lò, Nghệ An) sau 1 đêm dài ra khơi đánh bắt. Trên các con tàu đầy ắp các loại hải sản như tôm, cá, ruốc...

Nhiều ngư dân ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho hay, đầu năm mới này thời tiết thuận lợi, các tàu thuyền ra khơi đánh bắt đều trúng đậm. Có nhiều tàu lớn thu hoạch được cả chục đến cả trăm triệu đồng mỗi đêm.

Trên bờ cảng, ngoài những chiếc xe tải đông lạnh đã chờ sẵn để lấy hàng còn có hàng chục người làm nghề bốc vác thuê chờ, sẵn sàng vào việc.

Bác Phạm Hòa (SN 1968, trú phường Nghi Hải, TX. Cửa Lò) cho biết, tại cảng cá Nghi Thủy có nhiều đội nhóm làm nghề bốc vác thuê từ nhiều năm nay. Mỗi đội nhóm có từ 10-12 người. Chỉ cần các chủ tàu thuê, các đội nhóm sẽ huy động người sẵn sàng đến làm việc.

Công việc của đội bốc vác thuê là vận chuyển cá từ tàu vào bờ rồi phân vào từng khay nhựa. Các lao động sau đó sẽ bốc khay nhựa lên những xe tải đông lạnh đã chờ sẵn.

Họ còn có nhiệm vụ phân loại cá để đảm bảo giao đúng loại, đúng số lượng, đủ cân nặng cho khách hàng.

Tiền công sẽ được chủ tàu trả dựa vào số hàng đã làm. Với 1 tấn hàng làm được, những lao động này sẽ nhận 200 nghìn đồng tiền công.

Công việc tuy không nặng nhưng cần sự nhanh nhẹn, nên một nửa lao động trong đó là phụ nữ. Những đôi tay thoăn thoắt lựa chọn cá vừa nhanh vừa nhẹ nhàng để tránh làm cá hư hỏng.

Trung bình mỗi ngày, một lao động có thể kiếm được 300-400 nghìn đồng tùy vào từng bữa thuyền vào nhiều hay ít. Có ngày các lao động làm nhiều sẽ kiếm được nhiều hơn. Nhưng những ngày biển động, không có tàu ra khơi các lao động không có việc làm.

Anh Trần Văn Trung (46 tuổi, trú phường Nghi Thủy) chia sẻ: "Khoảng 5 giờ sáng là tàu vào. Chúng tôi đến cảng nhận nhiệm vụ đưa cá lên, phân loại cá ra từng khay nhựa. Cân các khay cho đủ cân nặng rồi vận chuyển lên xe tải đi ra khỏi cảng là hết nhiệm vụ. Công việc khá vất vả nhưng thu nhập cũng ổn".

Việc bốc cá thuê đã giúp nhiều lao động trên địa bàn các phường của thị xã Cửa Lò có thu nhập ổn nhiều năm qua.

"Chưa biết sẽ làm đến lúc nào nhưng cũng không có việc gì hơn nữa. Cứ có sức khỏe là tôi lại theo mọi người ra cảng để làm thuê. Ngày nhiều cũng kiếm được 4-500 nghìn. Nhiều người chưa quen thì thấy mùi tanh hôi nhưng chúng tôi làm quen thấy bình thường", anh Nguyễn Ngọc Khang (trú phường Nghi Thủy, TX. Cửa Lò) chia sẻ.

Tác giả: Cảnh Huệ - Phú Hưng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong