Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2023 đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa, chúc mừng các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ

Năm 2023, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao gọi 3.377 công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an. Trong đó 3.102 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội (giao cho 16 đơn vị nhận quân gồm 7 đơn vị của Bộ Quốc phòng với 1.120 chỉ tiêu bao gồm: Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Tăng Thiết giáp, Binh chủng Thông tin, Tổng Cục Hậu cần, Tổng Cục Kỹ thuật và 9 đơn vị của Quân khu 4 với 1.980 chỉ tiêu bao gồm; Sư đoàn 324, Sư đoàn 341, Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn 206, Lữ Thông tin 80, Trường Quân sự Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An); 275 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân binh

Tỉnh Nghệ An đã chốt và phát lệnh gọi nhập ngũ vào Quân đội 3.257 công dân (chính thức 3.102 công dân, dự phòng 155 công dân). Trong đó, các thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 76%; 6 đảng viên; 1.315 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 3.251 đoàn viên; 677 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 169 thanh niên có trình độ Đại học, Cao Đẳng và Trung cấp; dân tộc thiểu số có 735 thanh niên; 187 thanh niên có đạo; ...

Để bảo đảm quân số, cũng như sức khỏe cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự, các địa phương đã có nhiều giải pháp trong sơ khám tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như: Khám cận lâm sàng, xét nghiệm HIV, ma túy; trang bị máy đo mắt, đo huyết áp phục vụ khám tuyển; ban hành quy chế gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tuyển quân. Bên cạnh đó trước ngày nhập ngũ, các địa phương phối hợp với UB MTTQ, tham mưu UBND tặng quà cho các công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các ban ngành đoàn thể khối, xóm, xã, huyện các cấp đều tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho tất cả các thanh niên nhập ngũ, mỗi suất quà trị giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng trở lên…

Các tân binh TP Vinh háo hức lên đường nhập ngũ

Sáng nay (7/2), đúng 8 giờ đồng loạt các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Tại buổi lễ giao, nhận quân năm 2023 ở các địa phương, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đại biểu là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng hoa, động viên, chúc mừng các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ

Tác giả: Trọng Kiên – Hoàng Anh

Nguồn tin: nghean.gov.vn