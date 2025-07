Thủ tướng: Đưa liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, không để gia đình nào chờ đợi vô vọng

Thủ tướng bắt tay, thăm hỏi thân nhân các gia đình liệt sĩ - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 25-7, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 356/KH-BCA-C06 về việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự hội nghị.

Tăng tốc giám định ADN, không để thời gian cướp đi cơ hội

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho biết rất xúc động khi dự chương trình. Thủ tướng đánh giá đây là chương trình nhân văn, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, nhân dân do Bộ Công an chủ trì.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên cả nước", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng xúc động trước những nghĩa cử, hành động của các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, các doanh nghiệp, người dân đã tham gia vào chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính. "Đây là tình dân tộc, nghĩa đồng bào vô cùng sâu sắc của đất nước chúng ta", ông nói.

Người đứng đầu Chính phủ cho hay hiện nay chiến tranh đã lùi xa, nhưng biết bao gia đình vẫn mong chờ thông tin về phần mộ, hài cốt của các liệt sĩ, đón về quê hương an táng. Đây là nguyện vọng tha thiết của thân nhân gia đình liệt sĩ.

"Các anh ra đi bằng xương bằng thịt, tuổi 20 phơi phới, bây giờ gia đình đón về chỉ còn xương cốt. Nhiều gia đình mong tìm thấy hài cốt nhưng vẫn còn chưa thực hiện được", Thủ tướng xúc động nói.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: DANH TRỌNG

Ông đánh giá thời gian trôi đi, điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức trong việc tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ. Bên cạnh đó, nếu không thực hiện việc giám định ADN nhanh thì những người thân ruột thịt của các liệt sĩ cũng "ra đi", và không thể làm kịp.

Thủ tướng yêu cầu cần phải đột phá hơn nữa, "hành quân" nhanh hơn nữa mới có thể vượt được thời gian, đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

"Cần xác định ADN không chỉ là thông tin sinh học mà còn là chìa khóa để mở ra, phục hồi ký ức lịch sử cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Đồng thời ADN còn là công cụ quan trọng kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai. Qua đó đáp ứng mong mỏi của người thân gia đình liệt sĩ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn, tin tưởng rằng bằng sự kiên định, kiên trì ứng dụng khoa học hiện đại, bằng lòng biết ơn và tri ân sâu sắc, với tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào.

Ngoài ra với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, vận dụng sáng tạo, linh hoạt hơn nữa các công cụ, phương tiện, nguồn lực để thực hiện thật tốt, thật hiệu quả nhiệm vụ đặc biệt này.

"Chúng ta phải đạt được mục tiêu đưa được nhiều liệt sĩ trở về với tên tuổi, với quê hương, gia đình, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sĩ nào còn phải chờ đợi, mong ngóng trong vô vọng. Góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh của dân tộc, của mỗi người dân, mỗi gia đình thân nhân liệt sĩ và của cả đất nước ta", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

16 liệt sĩ được công nhận danh tính nhờ phân tích mẫu ADN

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện gia đình liệt sĩ - Ảnh: DANH TRỌNG

Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đã phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thu nhận 57.273 mẫu cho Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ đẻ và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn cả nước.

Tại các địa phương, C06 đã phối hợp với PC06, công an các địa phương tổ chức hơn 500 buổi thu nhận lưu động đối với các thân nhân liệt sĩ già yếu, không di chuyển được và tổ chức thu mẫu tập trung tạo các địa bàn của 63 địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa vận động xã hội hóa để thu nhận cho 36.362 thân nhân. Tỉnh Ninh Bình thu nhận cho gần 9.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 20-7-2025, C06 đã hoàn thành phân tích 11.138 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đồng thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước hơn 10.000 dữ liệu ADN của thân nhân các liệt sĩ.

Các phòng xét nghiệm đã phân tích được 5.493 kết quả ADN trên tổng số 17.726 mẫu hài cốt, thân nhân được bàn giao. Còn lại khoảng 12.233 mẫu hài cốt chưa được phân tích, xét nghiệm.

Thông tin về kết quả so khớp ADN của thân nhân và ADN hài cốt liệt sĩ, Bộ Công an cho hay căn cứ thông tin 128 hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ - Gia Lai do Cục Chính sách - Bộ Quốc phòng cung cấp, C06 đã chỉ đạo và phối hợp với công an địa phương rà soát thông tin liệt sĩ, thông tin thân nhân. Qua rà soát, làm sạch xác định cần thu mẫu ADN thân nhân 89 liệt sĩ.

C06 đã phối hợp với Genstory thu được 149 mẫu thân nhân, hoàn thành phân tích mẫu ADN.

Ngày 18-6-2025 tiếp nhận dữ liệu phân tích ADN của 64 liệt sĩ được thu mẫu tại Nghĩa trang Đức Cơ - Gia Lai từ Viện Pháp y quốc gia.

Kết quả so khớp, qua đối sánh dữ liệu hài cốt liệt sĩ được Viện Pháp y quốc gia cung cấp với dữ liệu thân nhân liệt sĩ, phát hiện 16 trường hợp ADN hài cốt liệt sĩ nghi trùng quan hệ dòng mẹ với ADN của 27 thân nhân liệt sĩ.

C06 đã phối hợp với Cục Người có công - Bộ Nội vụ hoàn thành hồ sơ công nhận danh tính liệt sĩ đối với 16 anh hùng liệt sĩ trên.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ