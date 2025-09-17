Thiếu nữ 15 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Nghệ An: Những biểu hiện bất thường khiến người thân bất an

Em Phan Phương Uyên (Ảnh chụp màn hình).

Báo Dân trí đưa tin, ngày 16/9, Trung tá Lê Xuân Thành, Phó trưởng Công an xã Vân Tụ (tỉnh Nghệ An), cho biết đơn vị đã phát thông báo tìm công dân mất liên lạc với gia đình.

4 ngày trước, Công an xã Vân Tụ tiếp nhận tin trình báo của chị Cao Thị Vân (SN 1984, trú xóm Tân Long, xã Vân Tụ) về việc con gái là Phan Phương Uyên (SN 2010) mất liên lạc trong nhiều ngày.

chị Phan Phương Anh, chị gái Phương Uyên cho biết, cuối tháng 4 vừa qua, Uyên (thời điểm đó đang học lớp 9) có ý định nghỉ học đi làm. Do Phương Uyên còn nhỏ, gia đình khuyên can và định hướng em tập trung vào việc học.

Sáng 29/4, Phương Uyên điều khiển xe, mang theo cặp sách rời nhà. Gia đình tưởng nữ sinh này đi học, nhưng sau đó mới phát hiện em bán xe, xuống thành phố Vinh (cũ) làm việc.

Gia đình nhiều lần thuyết phục Uyên về tiếp tục học nhưng không được. Khoảng đầu tháng 9, Uyên chặn mọi phương thức liên lạc với người thân.

“Trước đó, Uyên có đề cập đến chuyện đi Bắc Ninh hoặc Hà Nội làm việc. Gia đình tôi đi tìm nhưng không xác định được địa điểm cụ thể, không liên lạc được với Uyên. Hỏi bạn bè của Uyên cũng không có thông tin”, chị Phương Anh thông tin.

Sau thời gian tìm kiếm Phương Uyên không có kết quả, gia đình trình báo công an.

Chị Phương Anh bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của Phương Uyên và mong công an cùng cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm thông tin em gái.

Thông tin tham khảo: Khủng hoảng tâm lý tuổi vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp khó khăn về tâm sinh lý do sự phát triển nhanh của hormone sinh dục, dẫn đến thay đổi cảm xúc, hành vi và hình thành bản sắc cá nhân. Các dấu hiệu bao gồm thay đổi cảm xúc bất thường, tự ti, khép kín, hành vi nổi loạn, hoặc có các vấn đề nghiêm trọng hơn như trầm cảm và ý nghĩ tự tử. Giai đoạn này yêu cầu sự thấu hiểu và hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, thầy cô để giúp thanh thiếu niên vượt qua, phát triển bản sắc và hướng tới tương lai vững vàng hơn. Nguyên nhân Sự biến đổi hormone: Hormone sinh dục tăng mạnh gây ra những thay đổi sinh học, thể chất, ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của trẻ. Khủng hoảng danh tính: Tuổi vị thành niên là thời điểm hình thành bản sắc cá nhân, trẻ đối mặt với sự bối rối, tự ti về bản thân và áp lực phải tuân theo các chuẩn mực xã hội. Áp lực từ bên ngoài: Lời nói, hành động của bạn bè, thầy cô, gia đình có thể tác động mạnh vào tâm lý nhạy cảm của trẻ, dẫn đến xung đột và cảm thấy không được tôn trọng. Dấu hiệu nhận biết Thay đổi cảm xúc bất thường: Trẻ trở nên nhạy cảm, buồn bã, cáu gắt, hay thay đổi tâm trạng thất thường. Rụt rè, khép kín: Trẻ có xu hướng sống nội tâm, tự ti, cảm thấy mình kém cỏi và khó giao tiếp với người khác. Hành vi nổi loạn: Trẻ có thể thể hiện sự phản kháng, chống đối, hoặc có hành vi bốc đồng, gây rối. Thay đổi thói quen: Xuất hiện các vấn đề về ăn uống (ăn ít, ám ảnh ngoại hình) hoặc giấc ngủ (mất ngủ, ngủ quá nhiều). Vấn đề tâm thần nghiêm trọng: Trầm cảm, stress, hoặc có ý nghĩ về cái chết, tự tử có thể là dấu hiệu cần được can thiệp khẩn cấp. Cách ứng phó Hiểu và đồng cảm: Nhận ra rằng đây là giai đoạn phát triển tự nhiên, cha mẹ cần thấu hiểu những thay đổi của con. Tạo môi trường an toàn: Xây dựng không gian tâm lý ổn định, nơi trẻ cảm thấy an toàn để chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Khuyến khích khám phá bản thân: Giúp trẻ tìm hiểu và khám phá bản thân theo cách tích cực, tránh áp đặt mong đợi của người lớn. Tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp: Nếu tình trạng căng thẳng, rối loạn cảm xúc kéo dài, hãy tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ kịp thời.

