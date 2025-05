Thiết kế hòn non bộ tại gia

Trên thị trường, có nhiều kiểu mẫu, hình dáng, thiết kế hòn non bộ khác nhau: tiểu cảnh sân vườn, non bộ trong nhà, non bộ ngoài trời, non bộ phong thủy… Mỗi loại non bộ mang phong cách riêng phù hợp với từng đối tượng, không gian sống và mục đích sử dụng của gia chủ. Dưới đây là một số gợi ý trong thiết kế non bộ tại nhà.

Chọn đá làm hòn non bộ

Có nhiều loại đá khác nhau được dùng để thi công hòn non bộ như đá vôi, đá tai mèo, đá cuội, đá da voi… Theo lời khuyên của các nhà thi công, gia chủ nên sử dụng đá san hô khi thiết kế hòn non bộ vì đó là loại đá có đặc tính mềm, trọng lượng nhẹ, hút nước tốt, giúp cho rêu, cây cối luôn tươi xanh. Tuy nhiên, việc sử dụng đá san hô cần lưu ý ngâm đá trong nước trước khi làm hòn non bộ bởi nó được lấy từ biển lên nên sẽ chứa một lượng muối nhất định.

Cách bài trí, sắp xếp

Khi thiết kế hòn non bộ, gia chủ cần sắp xếp đá một cách hợp lí về kích thước lẫn hình dáng để cho ra mẫu hòn non bộ ưng ý. Đối với những viên đá có vân ngang, chúng thường được dùng để tạo thế ngang, to cho hòn non bộ. Ngược lại, vân dọc lại được sử dụng để tạo thế núi.

Ở đỉnh núi cần chú ý chọn những viên đá nhọn hơn, ưu tiên những viên có vân dọc nổi rõ, những tảng đá có vách dựng để thêm phần hùng vĩ đồ sộ cho hòn non bộ, nhất là khi gia chủ muốn thiết kế hòn non bộ thác nước. Tuy nhiên, không nên chọn những hòn đá quá nhọn vì sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của chủ nhà.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, một hòn non bộ đẹp hay xấu, ấn tượng hay tẻ nhạt phụ thuộc vào cách sắp xếp đá ở phần sườn núi - nơi tập hợp và phô trương hầu hết các cảnh trí của non bộ như ghềnh thác, hang động, tiểu cánh… Thế nên khi thiết kế sườn núi, gia chủ cần chú ý sắp xếp làm sao để lộ ra những hang, hốc, động, rãnh, khe, bờ dốc… nhằm tạo sự tự nhiên cho tiểu cảnh.

Các hang, hốc, động, rãnh, khe còn là nơi ở của cá và các sinh vật nhỏ khác trong quần thể non bộ. Bởi vậy, cần lưu ý chọn những viên đá có rãnh nứt, khe hở hoặc nhờ tới sự can thiệp của những dụng cụ chuyên biệt (cưa, máy cắt…) để tạo rãnh cho viên đá của mình.

Trong quá trình sắp xếp, chú ý nguyên tắc đặt các tảng đá không đồng đều về chiều cao để tạo cảm giác sừng sững, tự nhiên cho hòn non bộ, đồng thời cũng giúp tầm nhìn không bị chắn, người sử dụng cảm thấy thoáng đãng, không bí bách, ngột ngạt và nặng nề.



Ở phần chân núi, gia chủ nên chọn những viên đá tròn để tạo thế vững chãi cho hòn non bộ. Chân núi thường là lối đi nên từ ban đầu khi thi công, chúng ta nên bố trí các viên đá, tảng đá sao cho tạo điều kiện tốt nhất cho lối đi thuận tiện.

Vị trí đặt hòn non bộ

Thông thường ở trong nhà, hòn non bộ thường được đặt ở dưới chân cầu thang, đặc biệt với các gia đình dùng cầu thang xoắn, việc sử dụng hồ nước non bộ sẽ giúp dung hòa không gian. Khi đặt hòn non bộ trong nhà cần phải cân nhắc về kích thước của hòn non bộ, tránh quá to hoặc quá nhỏ sẽ tạo sự không hài hòa. Về mặt phong thủy, không đặt hòn non bộ ở tầng trên cùng ngôi nhà vì nó được cho là sẽ mang lại vận khí kém cho gia chủ.

Tác giả: Chí Bình (tổng hợp)

Nguồn tin: phunuvietnam.vn