Thêm 4 tướng lĩnh Trung Quốc bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội

Thông tin về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân đại toàn quốc (tức Quốc hội) của 4 tướng lĩnh được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc công bố tối muộn 12/9.

Ông Vương Xuân Ninh phát biểu tại Diễn đàn Chống khủng bố Quốc tế tại Bắc Kinh tháng 8/2024. Ảnh: CNR

Bốn vị tướng này gồm Thượng tướng Vương Xuân Ninh, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Vũ trang; Trung tướng Uông Chí Bân, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Lực lượng Tên lửa; Trung tướng Trương Lâm, Trưởng Ban Hỗ trợ Hậu cần Quân ủy Trung ương và Trung tướng Cao Đại Quang, Chính ủy Lực lượng Hỗ trợ Hậu cần Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Trong số 4 tướng lĩnh này, ông Vương Xuân Ninh là người có cấp bậc cao nhất, từng nhiều năm phục vụ trong lực lượng lục quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô.

Tháng 12/2020 ông được thăng hàm Thượng tướng và chính thức xuất hiện với vai trò Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân.

Việc Nhân đại toàn quốc Trung Quốc bãi nhiệm tư cách đại biểu của 4 tướng lĩnh trên, đã phần nào cho thấy mức độ mở rộng của chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội nước này.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: Báo VOV