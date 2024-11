Tàu cá Nghệ An cứu được 5 ngư dân Quảng Bình bị chìm tàu

Xã hội

5 ngư dân tỉnh Quảng Bình đánh cá ở vùng biển phía đông đảo Cồn Cỏ thì gặp sóng to, vỡ ván nên thuyền bị chìm. May mắn, cả năm người được một tàu cá Nghệ An cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.