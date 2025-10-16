Tàu bị đắm trên sông Lô khiến 2 người tử vong đang được trục vớt

Ngày 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn huy động hàng chục CBCS, phương tiện tiến hành trục vớt tàu bị đắm trên sông Lô.

Lực lượng chức năng trục vớt tàu bị đắm trên sông Lô.

Trước đó, vào đêm ngày 2/10, trong quá trình neo đậu, tàu đã bị tụt neo, trôi tự do, va vào cầu Việt Trì khiến tàu chìm và mắc vào mố cầu. Hậu quả vụ việc đã khiến 2 người trên tàu bị đuối nước tử vong. Thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy vào ngày 6/10 và 10/10. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về bàn giao cho gia đình.

Từ ngày 13/10, các lực lượng chức năng bắt đầu triển khai phương án trục vớt để đảm bảo an toàn cho khu vực luồng tuyến giao thông đường thủy. Dự kiến, đến hết ngày 16/10, công tác trục vớt sẽ hoàn tất.

Theo ghi nhận, thời điểm tàu bị đứt neo, mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy xiết do ảnh hưởng của bão số 10. Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ tàu, phương tiện thủy cần đảm bảo các biện pháp an toàn khi neo đậu, đồng thời kịp thời di dời người và tài sản lên bờ trong điều kiện thời tiết phức tạp để phòng ngừa khi có sự cố tương tự xảy ra.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn