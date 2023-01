Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường triển khai các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý và chính sách về bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng theo Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, chủ động rà soát, xử lý, triển khai các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các lỗ hổng an toàn thông tin mạng, đặc biệt là các lỗ hổng đã được Sở Thông tin và Truyền thông cảnh báo (như lỗ hổng bảo mật trong FortiOS và FortiProxy tại Văn bản số 1684/STTTT-CNTT ngày 11/10/2022, lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool tại Văn bản số 867/STTTT-CNTT ngày 02/6/2022...) và chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại tiềm ẩn trong hệ thống.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng tại chỗ trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu và khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 24/7; triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, ngăn chặn tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc; yêu cầu đơn vị đang cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có) cam kết và bố trí lực lượng giám sát và bảo vệ các hệ thống; bảo đảm duy trì, kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Đồng thời, chủ động tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng. Thực hiện nghiêm túc và kịp thời các giải pháp theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Khi gặp sự cố hoặc có vấn đề phát sinh, cần hỗ trợ xử lý, đề nghị liên hệ

ngay với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) qua các đầu mối Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), điện thoại (024)3640.4421 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, email: [email protected] Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điện thoại: (024) 3209.1616 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng hỗ trợ giám sát, cảnh báo sớm 033.6666.905, thư điện tử: [email protected]

