Sông Lam Nghệ An lên tiếng về nghi vấn cầu thủ U11 gian lận tuổi

Hiện Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang đào tạo, huấn luyện khoảng 215 cầu thủ ở các lứa tuổi U9 đến U21. Năm 2022 là năm thành công của lò bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An khi giành 4 chức vô địch quốc gia gồm U9, U11, U13 và U15. Ghi nhận thành tích các lứa U, tỉnh Nghệ An đã tặng thưởng hơn 900 triệu đồng.