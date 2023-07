Kết quả Sông Lam Nghệ An 2-0 TP.HCM: Chủ nhà trụ hạng sớm 4 lượt đấu

Bàn thắng

Sông Lam Nghệ An: Đinh Xuân Tiến(68’), Trần Mạnh Quỳnh (80’)

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên cao, không bất ngờ khi Sông Lam Nghệ An là đội đẩy cao đội hình trong những phút đầu trận. Thầy trò HLV Phạm Như Thuật dàn binh bố trận với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc, 2 mũi nhọn sẽ là Olaha và Vytas. Có thể nói trong phần lớn thời lượng của hiệp 1, Sông Lam Nghệ An là đội nắm quyền kiểm soát cũng như tạo ra nhiều cơ hội hơn so với TP.HCM.

Đội chủ sân Vinh sử dụng đa số những tình huống bóng bổng để gây khó dễ cho đội khách. Olaha, Đình Tiến, Trọng Hoàng đã hoạt động như một động cơ vĩnh cửu ở 2 hành lang biên, qua đó tạo ra những đột biến cho những vệ tinh phía bên trong vòng cấm. Thế nhưng, hàng loạt những cơ hội đã bị đội chủ nhà bỏ lỡ đáng tiếc. Lẽ ra, Sông Lam Nghệ An thậm chí đã có thể mở tỷ số nếu như Olaha dứt điểm nắt nót hơn trong tình huống đối mặt với Patrik Lê Giang ở những phút cuối của hiệp 1. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hoà cho cả 2 đội

Bước sang hiệp 2, TP.HCM bất ngờ giành lại thế trận từ tay Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, thế trận này chỉ được duy trì trong 1 khoảng thời gian nhất định. Bởi sau đó, Sông Lam Nghệ An đã ngay lập tức giành lại quyền kiểm soát. Cũng giống như hiệp 1, Sông Lam Nghệ An là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi lấn lướt hơn, và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Sau gần nửa giờ đồng hồ miệt mài tấn công, Sông Lam Nghệ An cuối cùng cũng đã có được điều mình mong muốn. Phút 68, Đinh Xuân Tiến bất ngờ giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước sau tình huống đánh đầu dũng mãnh khiến Patrik Lê Giang phải bó tay. Có bàn thắng dẫn trước, Sông Lam Nghệ An dễ dàng áp đặt thế trận. Phút 80, Trần Mạnh Quỳnh đã khiến mọi hi vọng của TP.HCM tại sân Vinh gần như dập tắt, sau tình huống dứt điểm uy lực ngoài vòng cấm khiến Patrik Lê Giang phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Trong quãng thời gian còn lại, TP.HCM dù rất nỗ lực nhưng không thể làm nên bất ngờ trước Sông Lam Nghệ An. Khép lại trận đấu, Sông Lam Nghệ An đánh bại TP.HCM với tỷ số 2-0. Với 3 điểm kể trên, thầy trò HLV Phạm Như Thuật chính thức vươn lên vị trí thứ 9 và chính thức trụ hạng (hơn 2 đội bét bảng TP.HCM và Bình Dương cùng 11 điểm và 2 đội này còn gặp nhau).

Đội hình xuất phát

Sông Lam Nghệ An: Văn Việt, Văn Lắm, Vytas, Văn Lương, Trọng Hoàng, Olaha, Quế Ngọc Hải, Đình Tiến, Đình Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Huy

TP.HCM: Lê Giang, Brendon, Green, Tuấn Tài, Hoài An, Huy Toàn, Minh Trung, Mansaray, Tùng Quốc, Văn Kiên, Minh Trung

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: bongdaplus.vn