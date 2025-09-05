Shein bị chỉ trích vì dùng ảnh nghi phạm giết người để quảng bá áo sơ mi

Hình ảnh gây tranh cãi cho thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngắn tay, được rao bán với giá 9,59 USD - Ảnh: X@pnwswiftie_13

Theo Sky News, ngày 4-9, hãng thời trang Shein mở cuộc điều tra sau khi phát hiện chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay trên website của mình được quảng cáo bằng hình ảnh người đàn ông có ngoại hình giống hệt Luigi Mangione - nghi phạm sát hại CEO Brian Thompson của tập đoàn y tế UnitedHealth.

Ngay sau khi bị phát hiện, hình ảnh này bị gỡ bỏ. Shein cho biết: "Hình ảnh liên quan do bên thứ 3 cung cấp và được xóa ngay lập tức. Chúng tôi có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với mọi sản phẩm đăng tải, hiện đang tiến hành điều tra, siết chặt quy trình giám sát và sẽ có biện pháp xử lý phù hợp với đối tác vi phạm".

Điều bất thường trong ảnh quảng cáo của Shein

Thông tin trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến cụm từ "Luigi Mangione Shein" trở thành xu hướng. Nhiều người nghi ngờ bức ảnh là sản phẩm của AI hoặc bị chỉnh sửa.

Trong khi một số người ủng hộ Luigi Mangione cáo buộc Shein sử dụng hình ảnh trái phép, thì những người chỉ trích lại coi đây là hành động gây tranh cãi và sự tụt dốc của hãng.

Hiện chưa rõ bức ảnh tồn tại trên website Shein trong bao lâu trước khi bị gỡ bỏ.

Luigi Mangione xuất hiện tại phiên điều trần liên quan đến vụ sát hại Giám đốc điều hành UnitedHealthcare, Brian Thompson, tại Tòa Hình sự Manhattan, New York, ngày 21-2 - Ảnh: Pool

Jen Golbeck, giáo sư tại Đại học Maryland (Mỹ), chuyên nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, nhận định với ABC News rằng bức ảnh trên Shein có thể là sự kết hợp giữa khuôn mặt của Luigi Mangione được ghép vào một cơ thể tạo bởi AI.

Bà cho rằng có nhiều chi tiết nhỏ thường tiết lộ hình ảnh được tạo bởi AI. Trong ảnh, người này đưa tay lên sau gáy, nhưng bàn tay lại rất kỳ lạ, các ngón tay nhập thành một khối, không có sự phân tách rõ ràng, trông rất không tự nhiên.

Ngoài ra, cũng có dấu hiệu cho thấy bức ảnh được xử lý bằng kỹ thuật ghép ảnh truyền thống. Khuôn mặt của Luigi Mangione trông trùng khớp hoàn toàn với ảnh gốc, có thể được cắt ghép lên cơ thể do AI tạo ra.

Luigi Mangione (27 tuổi) hiện đang chờ xét xử với cáo buộc bắn chết Brian Thompson - Giám đốc điều hành mảng bảo hiểm của UnitedHealth, ngay trước một khách sạn ở New York vào tháng 12-2024.

Ông Brian Thompson (50 tuổi) bị sát hại khi đang trên đường tới khách sạn ở Manhattan, nơi công ty - tập đoàn bảo hiểm tư nhân lớn nhất nước Mỹ - tổ chức hội nghị với các nhà đầu tư.

Vụ án mạng của Brian Thompson không chỉ phơi bày tâm lý bất mãn của người Mỹ với ngành y tế và bảo hiểm, mà còn nhắc thế giới nhớ người Mỹ thích thần tượng hóa những kẻ sát nhân thế nào - Ảnh: GC Images

Luigi Mangione phủ nhận toàn bộ cáo buộc ở cả cấp bang và liên bang, bao gồm tội danh giết người cấp độ 1 "nhằm phục vụ hành vi khủng bố", 2 tội danh giết người cấp độ 2, 2 tội rình rập và 1 tội danh liên quan tới vũ khí.

Công tố viên cho biết sẽ truy tố mức án tử hình nếu bị kết tội, lập luận rằng Luigi Mangione chủ đích nhắm vào ông Brian Thompson và còn "đe dọa ngành bảo hiểm y tế bằng các hành vi bạo lực gây chết người để kêu gọi sự phản đối chính trị và xã hội".

Sau vụ việc, Luigi Mangione bất ngờ được một bộ phận phản đối hệ thống y tế Mỹ tôn vinh như "anh hùng dân gian". Các cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài tòa án và nhiều người còn quyên góp tiền để hỗ trợ pháp lý.

Shein được thành lập năm 2012 tại Trung Quốc, hiện phân phối sản phẩm tới hơn 100 quốc gia. Gần đây nhất, vào ngày 4-8, Cơ quan quản lý cạnh tranh Italy phạt Shein 1 triệu euro (1,16 triệu USD) vì gây hiểu lầm cho khách hàng về tác động môi trường của các sản phẩm. Đây là lần thứ hai Shein bị một cơ quan cạnh tranh châu Âu xử phạt tài chính chỉ trong vòng hơn một tháng, sau khi Pháp phạt công ty 40 triệu euro vào ngày 3-7 vì giảm giá giả và các tuyên bố gây hiểu lầm về môi trường.

