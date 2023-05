Sau nhiều ngày mát mẻ, tuần tới nắng nóng gần 40 độ C quay trở lại Bắc-Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sau hơn 1 tuần mưa rào và dông diện rộng, thời tiết mát mẻ, từ 16/5, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt độ tăng trở lại, khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng từ 17- 23/5.

Trong đó, theo cảnh báo ban đầu, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Lào Cai... nhiệt độ cao nhất có thể chạm ngưỡng gần 40 độ C.

Tuần tới, Bắc Bộ và Trung Bộ đón nắng nóng diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)



Cũng theo cơ quan khí tượng, từ khoảng cuối tháng 5/2023, nền nhiệt độ có xu hướng cao hơn từ 0,5- 1 độ C so với trung bình nhiều năm, số ngày nắng nóng cũng gia tăng tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và ở mức cao hơn so với năm 2022.

Trong những ngày sau đó, người dân hai miền Bắc và Trung sẽ trải qua một mùa hè nóng bức, khốc liệt hơn năm 2022 khi số ngày nắng nóng trong các tháng 5,6,7 được dự báo xuất hiện nhiều và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.

Những tháng này, người dân cần đề phòng xảy ra khô hạn cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại các tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Sang tháng 8/2023, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn đón những đợt nắng nóng, cường độ có thể gay gắt hơn so với năm 2022. Khoảng tháng 9/2023, nắng nóng xu hướng suy giảm hơn.

Tháng 8-10/2023, nhiệt độ tại Bắc Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C. Tháng 10/2023, nhiệt độ tại Trung Bộ cao hơn khoảng 0,5-1 độ C.

Tổng lượng mưa trong tháng 8/2023 ở Bắc Bộ phổ biến mức xấp xỉ nhưng sang tháng 9-10/2023, tổng lượng mưa lại thấp hơn khoảng 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng từ giữa tháng 6/2023, bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể bắt đầu xuất hiện trên Biển Đông.

Từ tháng 8-10/2023, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (giai đoạn này thường có 6-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông) và tác động chủ yếu đến Bắc Bộ, Trung Bộ. Dù số lượng bão được nhận định ít hơn nhưng người dân cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động trên biển cũng như đời sống, các công trình xây dựng.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News