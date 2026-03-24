Sân Thống Nhất chính thức được nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng

Lễ động thổ diễn ra vào sáng 24/3.

Tổng mức đầu tư nâng cấp sân Thống Nhất là 319,887 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách. Các hạng mục chính được nâng cấp gồm xây mới khán đài B, C1, D1, quy mô 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và 2 sàn khán đài với khoảng gần 10 ngàn ghế ngồi; cải tạo, nâng cấp khán đài A (4.268 ghế), khán đài C (1.894 ghế) và khán đài D (1.805 ghế).

Tổng sức chứa toàn sân sau khi nâng cấp các khán đài là gần 18 ngàn chỗ ngồi. Toàn bộ mặt sân cỏ, đường chạy điền kinh đạt chuẩn quốc tế sẽ được thay mới. Hệ thống cổng, tường rào và cảnh quan xung quanh sẽ được cải tạo.

Sân Thống Nhất được xây dựng từ năm 1929 và đưa vào sử dụng từ năm 1931 với tên gọi ban đầu là Renault. Sân đã trải qua 4 lần nâng cấp và sửa chữa lớn. Tuy vậy, khán đài B do bị hư hỏng nặng nên không được phép sử dụng trong thời gian qua. Các công trình khác như hệ thống phòng chức năng, khu nội trú cho vận động viên, nhà vệ sinh… cũng không đảm bảo an toàn và công năng sử dụng.

Dự án nâng cấp và cải tạo sân Thống Nhất dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027. Tuy vậy, một số một số hạng mục sẽ hoàn thành sớm hơn, vào đầu tháng 11, để phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2026.

