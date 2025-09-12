Rúng động showbiz xứ tỷ dân: Mỹ nam cổ trang hàng đầu vừa tử vong vì ngã lầu

Vu Mông Lung từng là nam thần cổ trang được yêu thích bậc nhất Cbiz.

Mới đây, cả showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung đã qua đời vì ngã lầu. Theo nguồn tin nội bộ, vào tối 10/9, Vu Mông Lung tổ chức tiệc cùng bạn bè tại nhà riêng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau khi dùng bữa xong, anh trở về phòng ngủ vào khoảng 2h sáng ngày 11/9. Đến 6h sáng, bạn bè đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.

Sau đó, 1 người hàng xóm khi dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể của Vu Mông Lung ở trước nhà và báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cảnh sát tìm thấy trong túi áo của ngôi sao này có 2 chiếc đồng hồ Rolex của bạn bè. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng nam diễn viên ngủ đã bị cạy mở.

Cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự, nhưng các tình tiết cụ thể vẫn đang được điều tra.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, là nam diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện đào tạo nghệ thuật biểu diễn Bắc Kinh năm 2010 và chính thức ra mắt công chúng vào ngày 06/07/2013. Cùng năm, anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng ca hát Super Boy do đài Hồ Nam TV tổ chức, đạt quán quân khu vực Bắc Kinh, top 10 toàn quốc.

Anh là một trong những mỹ nam Tân Cương được công chúng yêu thích với gương mặt đẹp và đời tư sạch. Nam diễn viên được biết đến với các phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Lưỡng Thế Hoan.. Vu Mông Lung từng nhiều lần lọt vào BXH nam thần cổ trang đẹp bậc nhất Trung Quốc.

Tác giả: Hương Giang (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn