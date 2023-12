Quan lộ của cựu Bí thư tỉnh Thanh Hóa trước khi bị khởi tố

Liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án từ tháng 6/2022. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố các bị can gồm: Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền và Bùi Văn Nam, đều là cựu phó trưởng phòng kinh tế - tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân, 58 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa; Nguyễn Bá Hùng, 57 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, cựu bí thư Huyện ủy, cựu chủ tịch HĐND huyện Như Xuân (Thanh Hóa); Văn Xuân Hùng, 63 tuổi, cựu trưởng phòng quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa; Nguyễn Mạnh Sơn, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Sông Mã; Đinh Xuân Hướng, cựu bí thư Huyện ủy, cựu chủ tịch HĐND huyện Như Thanh (Thanh Hóa), cựu tổng giám đốc Công ty Sông Mã. Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219, Bộ luật Hình sự. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sai phạm của các bị can nêu trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty Sông Mã (nay là Công ty cổ phần Sông Mã) tại dự án Hạc Thành Tower.