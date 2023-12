Phẫu thuật khối u nang bạch huyết hỗn hợp cho bệnh nhi 4 tháng tuổi Thứ 6, 29/12/2023 13:48

Trước đó, gia đình đã phát hiện bé có khối phồng vùng ngực phải từ lúc chào đời, sau khi thăm khám kết quả nghi ngờ là u nang bạch huyết. Thời gian gần đây, khối u ngày càng to nên gia đình quyết định đưa bé đến Bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh, Bác sĩ thăm khám và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, xác định khối u nang bạch huyết hỗn hợp vùng ngực phải, kích thước lớn khoảng 30 x 60mm. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Cuộc mổ diễn ra thành công sau khoảng 60 phút. Sau mổ, người bệnh đã ổn định sức khỏe và được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Bác sỹ tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân

BS.CKI. Nguyễn Văn Tuấn – Khoa Ngoại tổng quát cho biết: U bạch huyết là dị tật của hệ thống bạch huyết có thể gặp ở mọi lứa tuổi và mọi vị trí cơ thể. Theo thống kê từ Bộ Y tế, có tới 90% các trường hợp xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, thậm chí là trẻ sơ sinh và thường gặp ở vùng đầu, cổ, ngực. U bạch huyết bẩm sinh thường được chẩn đoán trước sinh trong thời kỳ bào thai qua siêu âm. Ngoài ra, u bạch huyết còn có thể xuất hiện sau chấn thương, viêm, hoặc tắc nghẽn bạch huyết, thường phát hiện tình cờ hoặc đau nhẹ tại vùng tổn thương. Một u nang bạch huyết có thể chứa một hoặc nhiều nang nhỏ kết nối với nhau bằng các mạch bạch huyết.

Nếu phân loại chi tiết u bạch huyết ở trẻ em có thể có các đặc trưng phân biệt được qua triệu chứng như:

U bạch huyết dạng mao mạch: Thường thấy ở bề mặt da, do bất thường cấu trúc mạch bạch huyết, tổn thương là những cụm mụn nhỏ có màu từ hồng đến đỏ sẫm. Đây là tổn thương lành tính và chỉ cần điều trị khi ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ.

U bạch huyết dạng hang: Thường gặp ở trẻ mới sinh, đôi khi xuất hiện ở trẻ lớn hơn. Tổn thương này nằm sâu dưới da và tạo khối lồi lên bề mặt da, hay gặp ở vùng cổ, lưỡi, môi và kích thước từ vài milimet tới vài centimet.

U bạch huyết hỗn hợp: Thường chứa nhiều nang kích thước to nhỏ khác nhau và thể tích mỗi nang lớn hoặc nhỏ hơn 2 cm3.

U nang bạch huyết không điều trị kịp thời sẽ có xu hướng ngày càng to, ảnh hưởng đến chức năng vận động tại cơ quan có khối u. Theo đó, khối u xuất hiện vùng cổ, ngực có thể chèn ép vùng cổ, ngực gây khó thở, khối u nằm trong ổ bụng có thể to lên đè ép các tạng trong ổ bụng gây nguy cơ gây xoắn, vỡ. Do đó, gia đình cần chủ động thăm khám để phát hiện sớm tình trạng của trẻ và có phương án điều trị phù hợp, hiệu quả.

Ngoại nhi là chuyên khoa trọng yếu của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh chuyên thực hiện thăm khám, phát hiện và điều trị các bệnh lý cần phải phẫu thuật cho đối tượng trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các bệnh lý đang được điều trị phẫu thuật như: Tinh hoàn ẩn; Thoát vị bẹn; Áp xe cạnh hậu môn và rò hậu môn; Nang bạch huyết; Polyp rốn.

Tác giả: Kim Chung

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn