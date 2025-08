Những món chứa muối vô kể, ăn nhiều hại thận, 'khổ' gan

Nhiều thực phẩm bạn ăn có thể chứa lượng muối tiềm ẩn gây nguy hại tới sức khỏe. Ảnh: Healthline.

Natri (thành phần chính của muối) là khoáng chất tự nhiên thường có trong thực phẩm, giúp duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Nó được sử dụng để làm gia tăng hương vị và tăng thời hạn bảo quản thực phẩm.

Hướng dẫn chế độ ăn uống từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị nên giữ mức natri dưới 2.300 mg, tương đương chỉ 1 thìa cà phê, mỗi ngày.

Ăn quá nhiều muối và thực phẩm giàu muối, thận không kịp loại bỏ natri và chất lỏng dư thừa. Khi đó, natri và chất lỏng có thể tích tụ trong cơ thể, khiến huyết áp tăng cao, tăng nguy cơ tổn thương thận.

Bên cạnh đó, thói quen ăn mặn cũng có hại cho gan vì lượng muối vào cơ thể quá nhiều cản trở việc đào thải các chất cặn bã dư thừa ra ngoài, về lâu dài sẽ làm giảm khả năng hoạt động của gan.

Từ rau củ đóng hộp, thịt hun khói đến phô mai, bánh nướng, dưới đây là những "mỏ muối" mà bạn cần lưu ý để cân đối khi ăn, ngăn ngừa gan, thận quá tải.

Súp hoặc rau củ đóng hộp

Theo WebMD, mặc dù rau củ rất tốt cho sức khỏe, súp hoặc rau củ đóng hộp thường chứa một lượng lớn natri để giữ độ tươi và tăng hương vị. Số liệu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết một cốc súp hoặc rau củ đóng hộp có thể chứa tới hơn 900 mg natri.

Vì vậy, tốt nhất bạn nên chuyển sang ăn rau củ tươi hoặc đông lạnh bất cứ khi nào có thể; nếu không, hãy rửa sạch rau củ đóng hộp bằng nước trước khi nấu.

Thịt hun khói, xúc xích

Theo Eat This Not That, tiến sĩ Maggie Michalczyk, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Chicago, người điều hành blog Once Upon a Pumpkin, cho biết: "Hun khói hoặc ướp muối để bảo quản nhiều loại thịt nguội là nguyên nhân khiến một số loại thịt có hàm lượng natri rất cao trong mỗi khẩu phần ăn".

Trong khi đó, xúc xích được chế biến sẵn nên chứa nhiều natri và chất bảo quản (nitrit và nitrat) để kéo dài thời hạn sử dụng. Chỉ hai lát thịt nguội đã cung cấp gần 250 mg natri, trong khi một chiếc xúc xích có thể chứa tới 700 mg.

Thịt hun khói, xúc xích và nhiều loại thịt chế biến sẵn khác chứa rất nhiều muối gây hại gan, thận nếu ăn quá nhiều. Ảnh: Shutterstock.

Phô mai

Phô mai làm từ sữa đã gạn kem là nguồn cung cấp canxi và protein dồi dào. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, các nhà sản xuất thường bổ sung muối để kiểm soát độ axit và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Một cốc phô mai có thể chứa tới gần 1.000 mg natri (chiếm khoảng 40% lượng natri bạn được phép dùng trong cả ngày).

Pizza

Dù bạn thích pizza nóng hổi hay đông lạnh, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đây là một trong những thực phẩm chứa nhiều natri nhất. Với phần bột, sốt cà chua, phô mai và các loại topping, nó có thể nhanh chóng vượt quá lượng muối cho phép hàng ngày của mỗi người. Một miếng pizza có thể chứa hơn 1.000 mg natri.

Bánh nướng đóng hộp

Loại thực phẩm này thường chứa nhiều đường và tinh bột, nhưng chúng cũng có lượng muối rất cao. Thông thường, việc bảo quản bánh dựa vào natri, vì vậy muối đã được thêm vào trong quá trình nướng. Ngoài ra, loại bánh này cũng giàu calo, chất béo, đặc biệt là chất béo chuyển hóa - những thứ có hại cho sức khỏe.

Gia vị đóng gói sẵn

Các gói gia vị mặn có trong hộp mì ống, mì chế biến sẵn chứa rất nhiều muối. Chẳng hạn, tương cà có khoảng 150 mg natri mỗi thìa canh, nước tương lại chứa gần 1.000 mg natri mỗi thìa.

Tốt nhất là bạn nên tự làm gia vị với nguyên liệu tươi. Bằng cách sử dụng thảo mộc và gia vị tươi như nước cốt chanh, tiêu xay, tỏi, gừng..., bạn có thể thêm nhiều hương vị cho món ăn mà không cần thêm muối.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn