Người đàn ông đang hot nhất TikTok, tuyển vợ với yêu cầu khiến ai cũng "khóc thét"

TikToker "Nam Đẹp Trai" đang gây bão mạng xã hội trong những ngày gần đây. Một loạt video với nội dung vừa hài hước vừa "gây choáng" của anh đã trở nên viral, được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Đặc biệt, clip với tựa đề "Thông tin tuyển vợ" của nam TikToker này đã trở thành tâm điểm chú ý, với gần 10 triệu lượt xem chỉ trong 3 ngày đăng tải. Theo đó, trong clip "Nam đẹp trai" tạo ra hình tượng kém sắc với áo sơ mi chật ních, mái tóc bổ đôi ướt át cùng gương mặt kém sắc.

Nam TikToker xuất hiện với diện mạo gây cười để thu hút sự chú ý.

TikToker đã chỉ ra một tiêu chí tuyển vợ của anh khiến nhiều cô gái phải "khóc thét". Theo đó, trong clip anh cho hay: "Anh cần tuyển một bạn xinh, đặc biệt là phải xinh nhé, xấu thì cũng được nhưng anh vẫn thích những người xinh hơn. Còn người xấu thì anh xin nhường cho bạn khác".

Ngoài tiêu chí phải xinh ra, "Nam Đẹp Trai" còn đưa ra một loạt yêu cầu khác: "Thứ hai, anh thích con gái có kiểu tóc đen, chứ không phải tóc nhuộm... Nếu mà em nào đang nhuộm tóc màu đỏ màu xanh, màu tím màu vàng thì các em cứ đi nhuộm lại. Thứ ba là tóc phải thơm và không được bết. Em nào tóc bết thì phải đi gội đầu nhanh".

Clip tuyển vợ gây bão mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nam TikToker còn chọn vợ theo “nhân tướng học” làm ai cũng phải choáng váng: “Về lông mày nhé, anh thích kiểu cong cong, nếu mà lông mày thẳng tưng thì anh không thích đâu. Bởi vì bố mẹ anh bảo, những người mà lông mày thẳng tưng là kiểu người có tính cách dữ. Anh không thích dữ đâu, anh thích người hiền lành cơ. Cái mắt của người anh thích thì hai mí hay một mí cũng được nhưng mà anh không thích những người mắt lươn đâu”.

Nhiều cô gái đã vào bình luận về clip tuyển vợ "gây bão" của chàng trai này. Nội dung đa phần là mỉa mai, châm chọc về tiêu chí khắt khe của anh. Một số bình luận của người dùng mạng: "Anh thích ai cũng được, đừng thích em là được"; "Những điều anh chê em đều có hết, chúng ta không thuộc về nhau", "Em có đầy đủ các yếu tố nhưng anh không phải gu em"...

Ngoài clip ở trên, hot TikToker này cũng có nhiều clip viral khác với nội dung hài hước như: "Anh đã sẵn sàng làm chú rể"; "Quy tắc khi làm người yêu anh"; "Phong cách của tổng tài"... Chàng trai hot nhất TikTok trong những ngày qua cho biết anh tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1999, đến từ Vĩnh Phúc.

Ngoài đời, nam TikToker này có vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Nam cho hay: "Tôi không thể tin được rằng clip tuyển vợ lại viral như vậy. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được mọi người biết đến nhiều hơn. Trước đây, Nam là người bị tự kỷ, bản thân rất ít giao tiếp với xã hội, luôn sống khép mình. Chưa bao giờ Nam nghĩ mình sẽ tự tin ở nơi đông người nhưng TikTok đã giúp tôi thay đổi tất cả".

Chàng trai đến từ Vĩnh Phúc này cho biết, tất cả các clip viral trên mạng xã hội đều do một mình anh làm toàn bộ từ quay video cho đến cắt ghép, dựng thành clip hoàn chỉnh. Trước đây Nam khá tự ti về ngoại hình của bản thân vì anh bị mọi người chê là kém sắc. Nhiều năm về trước, Nam thường đăng ảnh "sống ảo", để trông mình hào nhoáng hơn nhưng nay anh đã thay đổi suy nghĩ của mình. Nam muốn sống thật với bản thân và yêu thương mình hơn.

Chàng trai sinh năm 1999 tâm sự: "Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình đẹp. Ngày trước khi đi học hay đi làm, Nam hay bị mọi người xa lánh, chê bai vì ngoại hình không được đẹp khiến tôi tự ti một thời gian. Nhưng rồi Nam nghĩ rằng, nếu bản thân cứ nghĩ là mình không được tốt đẹp, thu mình trong góc tối thì không bao giờ phát triển được. Do đó, Nam tự động viên mình, hãy sống thật một lần, bước ra khỏi vùng an toàn để trở nên tích cực hơn".

Nói về nickname "Nam đẹp trai", chàng trai Vĩnh Phúc giải thích rằng: : "Tôi biết rõ mình là người có ngoại hình không được đẹp, nụ cười cũng không ổn nhưng Nam để tên như vậy để truyền động lực cho bản thân cố gắng hơn nữa. Thực tế ai cũng mong muốn mình là một người đẹp. Ở ngoài kia, có bạn nào đang giống như Nam cũng đừng buồn, đừng suy nghĩ tạo áp lực cho bản thân. Hãy yêu bản thân hơn, vì vẻ đẹp không chỉ là diện mạo bên ngoài mà còn nằm ở tính cách và tâm hồn".

Hiện tại, Nam vẫn sẽ tiếp tục làm công việc sáng tạo nội dung vì anh có niềm đam mê với nó. Dù nhận nhiều ý kiến khen chê khác nhau nhưng theo Nam, anh đã được mọi người biết đến nhiều hơn, có thêm nhiều bạn bè mới ở khắp mọi nơi. Họ đã động viên và ủng hộ anh phát triển hơn nữa trong tương lai.

