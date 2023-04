Cô giáo tiểu học hot nhất TikTok vì vừa xinh vừa mặc đẹp, đáp trả thông minh khi bị hỏi "suốt ngày lo váy vóc chắc dạy chẳng ra gì"

Có một sự thật là giáo viên càng ngày càng trẻ trung và hiện đại hơn, không chỉ trong phong cách giảng dạy mà từ chính style của họ mỗi khi đứng lớp. Thậm chí nhiều người trong số họ còn trở thành hiện tượng hot trên MXH cũng vì lý do đó.

Cô giáo đi dạy mặc mỗi ngày một màu cực cool

Cô giáo trong đoạn video ở trên không nghi ngờ gì chính là một giáo viên như thế. Xuất hiện trong những clip gây bão TikTok, cô gái trẻ này gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn và quan trọng hơn là phong cách ăn mặc vừa nữ tính vừa thanh lịch, cả tuần không ngày nào trùng ngày nào.

Được biết, cô giáo này có tên là Vẹn Trần (SN 1997), tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định) khoa Giáo dục tiểu học, hiện đang giảng dạy tại một trường tiểu học gần nhà.

"Lý do mình chọn nghề giáo ban đầu là vì câu nói: 'Con gái chọn giáo viên cho nhàn'. Đến với nghề rồi mình mới biết, mình không đến để nhàn, bởi nghề này vốn 'làm dâu trăm họ', thế nhưng được đứng trên lớp dạy học trò, người ta sẽ tự khắc yêu cái nghề này, và mình không phải ngoại lệ", cô giáo trẻ chia sẻ.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp...

Style đi dạy của cô giáo này cũng nhận được rất nhiều lời khen

Trong ấn tượng của nhiều người, giáo viên thường phải ăn mặc rất đơn giản, thậm chí đơn điệu, nghiêm túc quá đà. Vẹn Trần cũng công nhận tác phong nghề giáo yêu cầu "lịch sự - nghiêm túc", tuy nhiên theo cô nàng, không phải cứ áo sơ mi quần đen mới thể hiện được phong thái ấy.

Bên cạnh sự chú ý, cô giáo tiểu học cũng nhận về một vài ý kiến trái chiều. Một số netizen cho rằng việc cô giáo mà cả ngày chỉ biết lo ăn mặc đẹp rồi quay TikTok thì chắc... chẳng dạy được gì. Song Vẹn Trần không đồng tình với ý kiến này.

Vào nghề được 3 năm, vào biên chế 1 năm, ban đầu cô giáo trẻ quả thực khá nhút nhát vì sợ định kiến của xã hội về việc giáo viên quay TikTok hoặc cách ăn mặc của giáo viên nhưng sau một thời gian trong nghề tiếp thu ý kiến, lắng nghe học sinh thì cô giáo trẻ quyết định. Thay vì là một cô giáo khô khan khiến học sinh sợ hãi, Vẹn Trần muốn làm một giáo viên gần gũi, có sức thu hút, tạo động lực cho các em đến lớp mỗi ngày. Như vậy các em sẽ tự giác học tập bằng sự yêu mến cô giáo chứ không phải vì sợ cô.

"Thật ra mình chỉ tốn 10 phút mỗi ngày để chuẩn bị thôi. Việc phải lên đồ, phối đồ mỗi ngày cũng là niềm vui khi đến lớp. Mỗi khi lười hay không biết mặc gì, mình sẽ mặc áo dài hoặc sơ mi trắng quần âu", Vẹn Trần nói.

Theo cô giáo trẻ, việc phối đồ không hề tốn thời gian

Vẹn Trần cũng khẳng định dù ngoài việc đi dạy cô còn kinh doanh, quay TikTok nhưng do sắp xếp thời gian hợp lý nên không bị ảnh hưởng gì cả:

"Châm ngôn của mình là: Giờ nào việc đó. Hoàn thành công việc chuyên môn trên lớp trước rồi mới tới việc khác.

Lúc mới ra trường chưa có cơ hội việc làm, mình đã quyết định mở một shop nhỏ kinh doanh. Kinh doanh được hơn 1 năm mình mới bắt đầu đi dạy và đến bây giờ mình đã song song hai công việc này được 2 năm hơn. Nếu mình chỉ lo váy vóc thì mình không thể đỗ kỳ thi viên chức cũng không thể hoàn thành tốt được chuyên môn. Hiện tại shop của mình hoạt động cũng lâu rồi nên có nhân viên và định hướng sẵn, không tốn quá nhiều thời gian.

Về TikTok, mình hay quay clip outfit vào giờ ra chơi hoặc ra về. Sắp tới mình dự định sẽ lên nhiều video hơn về nghề để mọi người bỏ bớt định kiến về nghề giáo và thoải mái hơn với những bạn giáo viên Gen Z đam mê sáng tạo".

Phong cách thường ngày của Vẹn Trần rất đa dạng, vừa nữ tính vừa cá tính

"Mình biết thế hệ giáo viên bọn mình chính là tấm gương cho các em học sinh noi theo nên bản thân mình đã và đang cố gắng mỗi ngày để có thể hoàn thành tốt mọi mục tiêu: chăm chỉ, sáng tạo, vui tươi sống có ích năng động", cô giáo tiểu học gửi gắm thêm.

